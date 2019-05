Masters 1000 Madrid 2019 | Roger Federer piega Gael Monfils al tie-break del terzo set

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini deve cedere ad un grande Dominic Thiem ai quarti di finale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per il nostro Fabio Fognini (n.12 del mondo) impegnato questo pomeriggio negli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il ligure, tornato abile dopo l’infortunio rimediato nel giorno del trionfo a Montecarlo, si è dovuto arrendere all’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del ...

LIVE Fognini-Thiem - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA. 4-6 5-7 - l’austriaco va ai quarti di finale : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra il nostro Fabio Fognini e l’austriaco Dominic Thiem. Terza sfida tra i due giocatori, con il bilancio dei precedenti che vede in vantaggio Thiem per 2-1. L’ultima vittoria, però, è andata a Fognini, che l’ha conquistata agli Internazionali d’Italia nella scorsa annata. Quella odierna è una partita che speravano di ...

LIVE Fognini-Thiem - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA. sfida di lusso con vista sulla top10 : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra il nostro Fabio Fognini e l’austriaco Dominic Thiem. Terza sfida tra i due giocatori, con il bilancio dei precedenti che vede in vantaggio Thiem per 2-1. L’ultima vittoria, però, è andata a Fognini, che l’ha conquistata agli Internazionali d’Italia nella scorsa annata. Quella odierna è una partita che speravano di ...

Masters1000 Madrid 2019 : il programma di oggi (giovedì 9 maggio). Orari - tv ed italiani in campo : Siamo arrivati agli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: oggi sulla terra rossa spagnola l’Italia proverà a spingere Fabio Fognini verso i quarti nella sfida contro l’austriaco Dominic Thiem. Rafael Nadal affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, mentre Novak Djokovic sfiderà il transalpino Jeremy Chardy. Parata di stelle sul Centrale: tra i primi due al mondo giocherà anche Roger Federer contro il transalpino ...

Masters 1000 Madrid 2019 : in campo insieme Djokovic - Federer e Nadal. Fabio Fognini all’assalto di Dominic Thiem per i quarti. : E’ il giorno della sfida che in tanti aspettavano a livello di ottavi di finale, e non solo in Italia: Fabio Fognini giocherà contro l’austriaco Dominic Thiem per guadagnarsi i quarti del Masters 1000 di Madrid. Tre i precedenti tra i due, con Thiem avanti 2-1. L’ultimo, però, è stato vinto da Fognini, nell’ultima edizione degli Internazionali d’Italia a Roma. Per tanti questo è un incontro che merita altissima ...

Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di mercoledì 8 maggio. Buona la prima di Nadal - avanza Fognini. Zverev segna il ritiro di Ferrer : Si è delineato il quadro degli ottavi di finale nel Masters 1000 di Madrid. Esordio vincente per Rafael Nadal, che ha superato nel suo match di secondo turno (ha usufruito di un bye al primo) il giovane canadese Felix Auger-Aliassime con un doppio 6-3. Il prossimo avversario del maiorchino sarà l’americano Frances Tiafoe, che ha superato in tre set dopo una bella battaglia il tedesco Philipp Kohlschreiber. prima volta agli ottavi di finale ...

Masters1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini n.11 del mondo. Entrerà nella top10 se…tutte le possibili combinazioni : Fabio Fognini non si ferma più e continua a collezionare vittorie su vittorie che gli stanno permettendo di scalare vertiginosamente la classifica mondiale: con il successo odierno sull’australiano John Millman il ligure ha raggiunto virtualmente l’undicesima posizione della graduatoria, ovvero il suo miglior piazzamento in carriera. La situazione è però ancora in divenire, dato che in quella zona del ranking sono ancora in gioco nel ...