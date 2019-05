Martina Franca | consiglieri comunali lasciano Forza Italia Compreso il candidato sindaco

Martina Franca : Padoan nel pomeriggio - De Gregorio verso sera Incontri di politica e cultura : In Italia, Dal2014 al 2018 è stato Ministro dell'Economia e delle Finanze. Dino Pesole è editorialista de 'Il Sole 24 Ore' dal 1994 dove scrive principalmente di economia e conti pubblici. Tra gli ...

Martina Franca - "il lavoro rende liberi" : la frase dei lager per festeggiare il Primo Maggio : Emanuela Carucci Clamoroso errore del Comune che si scusa Primo Maggio choc a Martina Franca, in provincia di Taranto. Il Comune ha rimosso in tutta fretta una decina di manifesti affissi sui muri della cittadina pugliese per celebrare la festa dei lavoratori. Motivo: la frase che l'amministrazione comunale aveva scelto in occasione della ricorrenza. "Il lavoro rende liberi" sembrava un importante (e innocente) richiamo ai principi ...

“Il lavoro rende liberi” : la gaffe del Comune di Martina Franca che ricorda Auschwitz : A Martina Franca, in Puglia, n manifesto dedicato al 1 maggio si trasforma nel tragico omaggio al campo di sterminio di Auschwitz dove milioni di ebrei furono torturati e uccisi dall'esercito nazista nella Seconda guerra mondiale. La gaffe apre una questione sulla qualità della comunicazione istituzionale in tempi come quelli che stiamo vivendo.Continua a leggere

Il comune di Martina Franca festeggia il primo maggio con il motto nazista : Al comune di Martina Franca qualcuno ha problemi con la storia. Perché il manifesto comparso il primo maggio nel comune tarantino ha il sapore della gaffe. “Il lavoro rende liberi” si legge sul manifesto, una citazione - si spera involontaria, uno scivolone - della frase che campeggiava sui cancelli del campo di concentramento polacco di Auschwitz e di molti altri campi nazisti. “Arbeit macht frei”, il lavoro rende ...

Martina Franca - motto nazista sul manifesto per la Festa del Lavoro : «Vi prego, ditemi che è un fake». È con queste parole che lo scrittore Donato Carrisi condivide la foto di un manifesto realizzato per il Primo Maggio a Martina Franca. Un manifesto che cita la frase «...

Martina Franca : si inaugura oggi LegalItria Al dibattito della prima giornata Emiliano e De Bartolomeo : ... LegalItria, festival che mette al centro la legalità ed il giornalismo d'inchiesta attraverso presentazioni di libri, tavole rotonde, proiezione di film e spettacoli teatrali, ha come obiettivo ...

Taranto - Seconda edizione di Legalitria - Martina Franca partecipa al festival sulla legalità : ... organizzato da Radici Future e Associazione Legalitria che, attraverso presentazioni di libri, tavole rotonde, proiezione di film e spettacoli teatrali, ha come obiettivo fare conoscere agli ...

Martina Franca : Marcello Leva consulente artistico del Comune per gli eventi Per il periodo fino al carnevale 2020 : ... tecnico luci,tecnico audio, ecc,; tenere i rapporti d'uso con gli artisti scritturati, con gli enti e gli organismi che intervengono nella realizzazione degli spettacoli, garantendo la massima ...

Martina Franca : una storia quasi ventennale - ora il distributore di carburante potrebbe essere aperto Il sindaco attuale era fra i contrari ... : Sta cambiando il mondo, l'elettricità è destinata ad affiancare, e poi a subentrare, i carburanti fossili per le auto. Serve davvero, gravare così sul paesaggio che, fra parentesi, è specificamente ...

ciclismo - Ricco fine settimana sui pedali a Ostuni - Marina di Ugento - Martina Franca e Bari : ... valevole prova del Giro dell'Arcobaleno e del campionato regionale master FCI Puglia, si terrà domenica 7 aprile sull'ormai storico circuito dove si svolsero i campionati del mondo professionisti ...