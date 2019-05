Mare Jonio soccorre 30 migranti

Salvini : migranti della Mare Jonio non arriveranno in Italia : Roma, 9 mag., askanews, - "Mi han detto che c'è la nave di una Ong dei centrisociali che ha raccolto 29 migranti. In Italia non arrivano e non avranno un porto in Italia. Non ci facciamo dettare le ...

Migranti : Orlando - 'gioia per salvataggio Nave Mare Jonio' : Palermo, 9 mag.(AdnKronos) - "Grande gioia per le 29 vite salvate dagli amici di Mare Jonio ma allo stesso tempo grande turbamento per le morti invisibili che continuano nel Mediterraneo. Quelle morti rese invisibili da inaccettabili e inumane politiche di negazione dei diritti fondamentali e di ost

Mare Jonio salva 29 migranti - in mattinata altri 36 soccorsi dalla Marina italiana in zona Sar libica. Salvini 'Niente porto alla nave dei ... : Cronaca Circolare Salvini, tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva anti migranti di ALESSANDRA ZINITI Ieri la guardia costiera libica ha soccorso e riportato indietro 230 migranti ...

La nave Mare Jonio ha soccorso 29 migranti su un gommone : Roma, 9 mag., askanews, - La nave Mare Jonio ha dato soccorso a 29 persone migranti, 1 bimba di 1 anno, 3 donne di cui una incinta, a bordo di un gommone in avaria in acque internazionali, 40 miglia ...

Migranti sulla Mare Jonio : ?"Ora dateci un porto sicuro" : Angelo Scarano La nave umanitaria salva 29 persone in Mare e chiede un approdo al centro di coordinamento italiano e sfida il Viminale La Mare Jonio torna a sfidare il Viminale. Ancora una volta la nave dell'ong Mediterranea recupera Migranti in Mare e chiede un porto sicuro. Questa volta è la stessa Mediterranea ad annunciare il salvataggio sul suo profilo Facebook: "La Mare Jonio ha appena soccorso 29 persone (1 bimba di 1 anno, 3 ...

La nave Mare Jonio ha appena soccorso 29 migranti in pericolo : Roma, 9 mag., askanews, - La nave Mare Jonio ha appena dato soccorso a 29 persone migranti, 1 bimba di 1 anno, 3 donne di cui una incinta, a bordo di un gommone in avaria in acque internazionali, 40 ...

G8 di Genova - risarcito dal ministero dell’Interno devolve i soldi all’Ong Mediterranea e alla nave Mare Jonio : risarcito dal ministero dell’Interno per i fatti del G8 di Genova investirà la cifra per finanziare il progetto Mediterranea Saving Humans che opera soccorrendo i migranti nel mar Mediterraneo con la nave mare Jonio. Questa la storia, raccontata da Repubblica, di Massimo Costantini, 62enne direttore scientifico dell’Istituto Tumori di Reggio Emilia, che durante la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 era all’interno delle scuole ...

La Mare Jonio in direzione Libia : “Salvare vite - per un mare di diritti e non di morte” : La nave mare Jonio, della Ong Mediterranea Saving Humans, è salpata nuovamente oggi dal porto di Lampedusa verso la Libia, per pattugliarne le acque e prestare soccorso. Nelle scorse settimane l'imbarcazione era rimasta bloccata in seguito ad una direttiva del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che l'accusava di "dirigersi deliberatamente verso le coste italiane senza rispettare la legislazione".Continua a leggere

Migranti - la nave Mare Jonio denuncia : “Due barconi sono stati bloccati dai libici violando le convenzioni internazionali” : Due imbarcazioni con a bordo circa 180 Migranti sono state bloccate dalla Guardia costiera libica mentre si dirigevano verso Lampedusa. È la denuncia della ong Mediterranea Saving Humans in pattugliamento e monitoraggio dalla Mare Jonio. Per l’organizzazione non governativa si tratta di una “operazione di cattura e deportazione in zona di guerra” di 80 persone, in riferimento allo stop al primo gommone al quale – secondo ...

Migranti - la Mare Jonio denuncia 'Due barconi presi dai libici' : Il barcone con 100 Migranti che si dirigeva a Lampedusa intercettato dai libici. Lo si apprende da una mail mandata dal Mrcc di Roma, il centro di coordinamento dei soccorsi italiani, alla Mare Jonio ...

Migranti - la Mare Jonio denuncia : "Due barconi presi dai libici" : La notizia appresa dalle comunicazioni tra la nave di Medditerranea e Roma. I natanti con i Migranti stavano puntando verso Lampedusa

Mare Jonio - l'armatore denuncia Salvini per direttiva : Nella direttiva il ministro sottolineava come il salvataggio in Mare da parte della ong "può determinare rischi di ingresso sul territorio nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica"

Mare Jonio - nave riprende i soccorsi in mare : “Denunciamo Salvini per la direttiva anti-ong” : A bordo della 'mare Jonio c'è anche un sacerdote, don Mattia Ferrari: "Sono qui per vivere il Vangelo di Gesù accanto a questi ragazzi affamati di giustizia e operatori di pace. Sono qui per portare la vicinanza della Chiesa di Gesù a questi ragazzi che rischiano la loro stessa vita per salvare quella del prossimo".Continua a leggere

Un prete a bordo della Mare Jonio : A bordo della nave Mediterranea Mare Jonio che salva i migranti c'è anche un sacerdote . "Porto il Vangelo tra i migranti, come chiede papa Francesco nel suo magistero incessante. Lo slogan dei porti ...