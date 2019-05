Marco Mengoni annuncia il nuovo progetto estivo | Fuori Atlantico attraversa la bellezza

Marco Mengoni annuncia il tour estivo Fuori Atlantico : Milano, 8 mag., askanews, - Dopo le cinque trionfali anteprime in Europa, i sold out di Torino e delle quattro repliche al Forum di Milano, il viaggio estivo di Mengoni, prodotto da Live Nation, sarà ...

Marco Mengoni ha annunciato "Fuori Atlantico attraversa la bellezza" - 5 speciali concerti : Alla scoperta delle bellezze italiane

Marco Mengoni : tour estivo e show esclusivi tra natura arte e bellezza : Dopo le cinque trionfali anteprime in Europa, i sold out di Torino e delle quattro repliche al Forum di Milano, il viaggio estivo di Mengoni, prodotto da Live Nation, sarà una vera e propria immersione per tutto il suo pubblico. Per l’estate 2019 infatti, Marco sceglie cinque location inedite tra natura, arte e bellezza. Ambienti simbolo della conservazione artistica e culturale del nostro Paese, dalla magia suggestiva del labirinto più grande ...

Nuovi concerti di Marco Mengoni in estate - biglietti in prevendita per le date di Fuori Atlantico : Sono ufficiali i concerti di Marco Mengoni in estate, annunciati a sorpresa quando ancora il tour nei palasport è nel pieno del suo svolgimento con la data di Roma dell'8 maggio. L'artista di Atlantico non ha quindi intenzione di fermarsi e, dopo la conferma delle date autunnali, ecco che arrivano anche quelle in estate che terrà a cominciare dal 14 luglio al Labirinto di Fontanellato, in Provincia di Parma. Queste le parole con le quali ha ...

L’Atlantico Tour di Marco Mengoni arriva a Roma con un flash mob a sorpresa : Il Tour di Marco Mengoni continua al Palazzo dello Sport di Roma, dove sarà per tre appuntamenti in programma l'8, il 10 e l'11 maggio. Nella giornata di ieri, Marco Mengoni è stato accolto a Roma con un flash mob tra le vie del centro storico, organizzato per dare il benvenuto alla tranche Romana dell'Atlantico Tour. Ieri pomeriggio, Marco Mengoni e la sua super band hanno sfilato tra le strade del centro seguendo la Banda Cittadina “Alceo ...

Marco Mengoni - flash mob a sorpresa nel centro di Roma sulle note di Muhammad Ali : Marco Mengoni, flash mob a sorpresa nel centro di Roma. Immerso tra la folla il cantante ha sfilato per le vie della Capitale. L'occasione è stata un primo saluto in vista delle tre date Romane di ...

Il tour di Marco Mengoni continua a novembre : nuovi appuntamenti nel saluto a Milano : Marco Mengoni chiude i concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) lasciando ai fan la speranza di un ritorno. L'artista ha intrapreso la tournée live lo scorso 27 aprile dal Pala Alpitour di Torino e ha poi fatto tappa a Milano per 4 appuntamenti in programma 1, 2, 4 e 5 maggio. Mengoni è adesso in viaggio verso Roma, dove terrà 3 concerti al Palazzo dello Sport nei giorni 8, 10 e 11 maggio (gli ultimi biglietti per assistere agli ...

Info e restrizioni sui mezzi pubblici per il concerto di Marco Mengoni a Milano del 1° maggio : La Festa dei Lavoratori non ferma il concerto di Marco Mengoni a Milano del 1° maggio, per il quale sono già state diffuse le indicazioni per la fruizione dei mezzi pubblici messi a disposizione da ATM ma che seguiranno gli orari dei giorni festivi. Come da disposizioni aziendali, il servizio dei mezzi pubblici si concluderà per le ore 19,30, quindi si consiglia di raggiungere il Mediolanum Forum di Assago con largo anticipo, così da evitare ...

Marco Mengoni si racconta a FQ Magazine : “Negli altri tour me la facevo sotto dalla paura - stavolta…” : Elegante, sicuro sul palco e con una gran voglia di comunicare e condividere. Marco Mengoni è cambiato molto rispetto al tour precedente di tre anni fa e a Torino per la prima data dell’Atlantico tour ha dimostrato il risvolto positivo di una ricerca personale che parte da lontano. “Questo è uno show che mi ha permesso di aprire un po’ la mia anima e soprattutto ho fatto un lavoro su me stesso a livello emozionale”, ha raccontato l’artista ...

Il nuovo Marco Mengoni si trasforma dal vivo : "Ora più sicuro sul palco" : nostro inviato a Torino Allora diciamolo subito: Marco Mengoni non è mai stato così convincente sul palco. L'altra sera al PalaAlpitour ha battezzato l'Atlantico Tour italiano dopo aver fatto un po' ...

Marco Mengoni : è iniziato ufficialmente l'Atlantico tour in Italia : È ufficialmente iniziato sabato sera con un tutto esaurito a Torino il nuovo tour di Marco Mengoni che dopo le principali capitali europee ora si è spostato in Italia nei maggiori palazzetti. "l'Atlantico tour", come l'album omonimo che ha conquistato il doppio disco di platino per le migliaia di copie vendute, arriverà nelle più grandi città Italiane. "I'll show you I Great I am". Con questa frase il cantante ha aperto il suo concerto facendo ...