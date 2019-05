Marco De Benedetti | pignorato lo yacht da 43 metri | “Non ha pagato i lavori di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il padre, l’ingegnere Carlo De, si è visto contestare dalla Finanza “l’omessa dichiarazione di investimenti detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata” per loMy Aldabra registrato alle Cayman. Al figlio, presidente di Gedi che edita tra l’altro La Repubblica e La Stampa, il 43Sirahmy battente bandiera britannica è invece statodal tribunale di Massa su richiesta dei Nuovi cantieri Apuania (Nca) di Marina di Carrara. Che, scrive La Verità, vantano un credito di 615mila euro perdi manutenzione eseguiti lo scorso inverno e non pagati. Oggi la barca è bloccata, ormeggiata a un molo del porto. Se entro il 2 giugno la Nca non riceverà il saldo potrebbe mettere all’asta loin modo da recuperare la somma. Deacquistò l’imbarcazione nel 2004 da Flavio Briatore, cambiandole nome da Lady in Blue a ...

