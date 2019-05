Marco De Benedetti non paga E la procura gli pignora lo yacht

ilgiornale

(Di giovedì 9 maggio 2019) Sergio Rame Dopo aver comprato loda Briatore, Dejr lo ha fatto restaurare. Ma non ha maito i 615mila euro che deve a chi gli ha fatto i lavori È statoto lodiDe. Come scrive la Verità, il figlio di Carlo che dal giugno 2017 presiede la Gedi, il gruppo editoriale che controlla La Repubblica, La Stampa e altri giornali, nonva il restyling. All'appello mancano la bellezza di 615mila euro che dovevano essere versati alla Nca per i lavori di manutenzione fatti l'anno scorso. Nuova bufera giudiziaria a casa De. Ad avere una grana con i giudici, questa volta è il figlio dell'Ingegnere. Ilmento del Sirahmy, un elegante 43 metri bianco che batte bandiera britannica, è stato ordinato dal tribunale di Massa su richiesta dei Nuovi cantieri Apuania (Nca) di Marina di Carrara. Adesso la barca, che è ormeggiata a ...

fattoquotidiano : Marco De Benedetti, pignorato lo yacht da 43 metri: “Non ha pagato i lavori di manutenzione” - Serenel73 : RT @fattoquotidiano: Marco De Benedetti, pignorato lo yacht da 43 metri: “Non ha pagato i lavori di manutenzione” - feliceromano3 : RT @fattoquotidiano: Marco De Benedetti, pignorato lo yacht da 43 metri: “Non ha pagato i lavori di manutenzione” -