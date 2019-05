Marche | vinti cinque milioni di euro | si ' sospetta' del fruttivendolo che regala la frutta

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019) A Fossombrone, un piccolo Comune della provincia di Pesaro e Urbino, nelle, la fortuna ha baciato un cittadino. Il paese conta poco più di 9mila abitanti ed uno di essi potrebbe aver vinto il montepremi didial Gratta e Vinci, almeno che non sia un turista ad averlo fatto. Nella cittadina è iniziata la caccia al vincitore, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe un uomo pensionato dell'età di 60 anni circa, ex operaio di una ditta del posto, mentre altri parlano di un. In molti dicono di averlo individuato, ma comunque molti dubbi restano sulla vicenda. I sospetti ricadono su unLa clamorosa vincita è avvenuta nella mattinata di ieri e la notizia si è poi diffusa in serata. Sembra che il vincitore sia stato baciato dalla fortuna già in passato, ma con una cifra nettamente inferiore a quella di ieri. Molti paesani pensano che ad ...