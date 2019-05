Mafia | Palermo | Prefettura adotta quattro interdittive antimafia

Mafia : Palermo - Procura chiede oltre 150 anni di carcere per clan Partinico e Borgetto : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Pene per complessivi oltre 150 anni di carcere sono stati chiesti oggi, al termine della lunga requisitoria, dalla Dda di Palermo per dieci imputati sotto processo per il clan mafioso di Partinico e Borgetto. L'accusa è rappresentata dai pubblici ministeri di Palermo An

Mafia : atenei a confronto su Convenzione Onu Palermo (4) : (AdnKronos) - Il procuratore nazionale antiMafia Federico Cafiero De Raho ha ricordato l'impegno di Falcone nella creazione delle direzioni distrettuali antiMafia e della direzione nazionale antiMafia, nate per assicurare un coordinamento efficace delle indagini relative alla criminalità mafiosa. "C

Mafia : atenei a confronto su Convenzione Onu Palermo (3) : (AdnKronos) - Alla rete delle 'Università per la Legalità' hanno aderito 27 atenei italiani e 15 hanno partecipato con propri progetti: Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Luiss Guido Carli, Lumsa Roma, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università

Mafia : atenei a confronto su Convenzione Onu Palermo (2) : (AdnKronos) - Lavori, idee, iniziative illustrate dai ragazzi nell’aula magna dell’Università di Genova, ateneo capofila della manifestazione, in una due giorni che si concluderà domani, venerdì 3 maggio. Tema scelto per quest’anno è la Convenzione di Palermo: l’eredità di Giovanni Falcone, argoment

Mafia : atenei a confronto su Convenzione Onu Palermo : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Corsi universitari e di formazione sul tema delle mafie, realizzazione di video e articoli giornalistici sull’antiMafia, una notte bianca in cui attori, fotografi e musicisti parleranno di legalità, impegno sociale e memoria. E ancora l’analisi dei risultati di un quest

Mafia : anniversario stragi '92 - a Palermo dibattito su 'futuro della memoria' (2) : (AdnKronos) - "La memoria ha un valore importantissimo, costituisce una possibilità per costruire il presente e preparare il futuro ad un cambio generazionale ancora lungo - sottolinea Angela Fundarò Mattarella, presidente del pool antiviolenza e per la legalità- Un futuro che serva a stimolare un c

Mafia : Palermo - al via oggi processo appello trattativa : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Prenderà il via questa mattina, davanti alla Corte d'assise d'appello di Palermo, il processo di secondo grado sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia. Un dibattimento che arriva a un anno dalla sentenza di primo grado che condannò tutti gli imputati, fatta eccezione p

Il ministro Matteo Salvini contro la Mafia - sarà a Palermo il 25 Aprile : Matteo Salvini sarà presente a Palermo, precisamente a Corleone il 25 Aprile “Il 25 Aprile, per celebrare il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà dell’Italia, sarò in mezzo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato di Corleone (Palermo), per ringraziarli del fatto che ogni giorno rischiano la loro vita per liberare … Continue reading Il ministro Matteo Salvini contro la Mafia, sarà a Palermo il 25 Aprile at ...

Mafia : Camera penale Palermo - 'da Morra illegittima e indebita invasione di campo' : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - "Una indebita e illegittima invasione di campo" da parte del Presidente della Commissione nazionale antiMafia Nicola Morra è stata denunciata dalla Camera penale di Palermo, dopo la visita della Commissione antiMafia a Trapani. "Apprendiamo da alcuni organi di stampa c

Mafia : Polizia - nel 2018 confiscati beni per oltre 12mln a Palermo : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - Dal 1 marzo 2018 al 20 marzo 2019, la Polizia ha confiscato beni per un valore di 12.730.461. Ammonta invece a oltre 7,6 milioni il valore dei beni sequestrati su proposta del questore di Palermo e a oltre 6,4 milioni le proposte di sequestri di beni su iniziativa del

Mafia - sequestrati a Milano beni per 1 milione a boss di Palermo : Palermo, 9 apr., askanews, - beni per un milione di euro sono stati sequestrati dalla Polizia ad un esponente della famiglia mafiosa dell'Acquasanta di Palermo. Il provvedimento della Sezione Misure ...

Blitz antiMafia a Palermo - 13 fermi : sono i cultisti nigeriani : La polizia di Stato sta eseguendo tredici fermi nel corso denominata “No Fly Zone” per disarticolare di un sodalizio criminale di stampo mafioso, di matrice cultista, denominato “Eiye” ramificato su tutto il territorio nazionale. I provvedimenti sono stati emessi dalla Direzione Distrettuale antimafia di Palermo nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani accusati di far parte […] L'articolo Blitz antimafia a Palermo, 13 fermi: sono i ...

Mafia nigeriana a Palermo : 'Bevono lacrime e sangue'/ Video - riti voodoo e schiavitù : Mafia nigeriana a Palermo, riti voodoo e schiavitù. Racconto choc di una vittima: 'Obbligata a prostituirmi anche quando ero incinta'.

Mafia : pizzo a commercianti bengalesi - condanne per oltre 60 anni a Palermo (2) : (AdnKronos) - Ecco le pene emesse dal Tribunale di Palermo: Emanuele Rubino è stato condannato a 13 anni 9 mesi, Giuseppe Rubino a 13 anni e 5 mesi, Santo Rubino a 8 anni, Giovanni Castronovo a 7 anni, Emanuele Campo condannato a sei anni e 6 mesi. E ancora: Alfredo Caruso condannato a 5 anni, Carlo