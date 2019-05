Madonna e Lady Gaga mai nemiche? L’ultima versione sulla faida tra le “italian girls” del

optimaitalia

(Di giovedì 9 maggio 2019) Evidentemente tutto quel che abbiamo visto in questi anni l'abbiamo sognato o frainteso, perché pare che latranon ci sia mai stata.Parlando a British Vogue per il numero che le dedica la copertina, in vista dell'uscita del nuovo album Madame X in arrivo il 14 giugno,nega di aver mai visto inuna nemica. La sua erede più prossima al titolo di Regina del Pop non sarebbe affatto una persona sgradita alla Ciccone e noi tutti avremmo equivocato.Nessuna polemica annosa su Born this way e il presunto plagio di Express yourself, nessuna frecciata anel pezzo Two steps behind me subito smentita, nessuna rivalità presunta o reale, nessuna accusa di imitazione e nessun infantilismo in questi dieci anni? Gli episodi sono numerosi - e li abbiamo documentati tutti anche noi - ma secondonon rappresentano necessariamente un odio ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: .@Madonna e @LadyGaga mai nemiche? L'ultima versione sulla faida tra le 'italian girls' del pop è la negazione https://t.… - OptiMagazine : .@Madonna e @LadyGaga mai nemiche? L'ultima versione sulla faida tra le 'italian girls' del pop è la negazione… - BePietro : Quali cantanti paladine dell' LGBT ti piacciono? Lady Gaga, Madonna, ecc...? — Mm non sono proprio un 'fan', mi pia… -