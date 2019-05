Lucca Al via domani il Festival della risata

Viaggio nelle città sostenibili : il senso di Lucca per il cibo : Il cibo inteso anche come strumento di governo del territorio è, per Lucca uno dei cardini della strategia verso la sostenibilità della città di Lucca. Il "Piano Intercomunale del cibo" è infatti uno strumento che vuole raccogliere una serie di iniziative e di progetti che possano favorire un migliore accesso al cibo di qualità a tutta la popolazione cittadina, ma anche a quella del territorio. Non solo, questo strumento è anche occasione per ...

Concerti di Noemi in estate 2019 al via con l’opening a Lucca per Francesco De Gregori : biglietti in prevendita : I Concerti di Noemi in estate segnano il ritorno dell'artista romana sul palco, a dieci anni esatti dal suo debutto a X Factor che l'ha di fatto lanciata nel difficile mondo della musica italiana. Trascorso un decennio da Briciole, con la quale venne ufficialmente consacrata la sua carriera, Noemi è ora pronta a tornare alla dimensione live con il genere che le è più congeniale, con il Blues & Love Summer tour 2019. Il calendario de ...

Lucca Film Festival e Europa Cinema - premio alla carriera a Paolo Taviani : Nel sontuoso giardino barocco del Palazzo che, come scrisse ai primi del Novecento il romanziere francese André Suarès «sembra nato per ospitare spettacoli», sfileranno i più noti volti della cultura ...

Al via al Foro Boario il Lucca Blues Festival : I suoi spettacoli sono una torrenziale miscela di musica caratterizzata dalla sua qualità vocale in grado di adattarsi efficacemente a stili diversi. Domenica 7 aprile il Festival si chiude con un ...