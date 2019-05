L' obbligo di segnalazione degli abusi e uno sportello in ogni diocesi per le vittime | il

Pedofilia - sportelli per le denunce e obbligo di segnalazione degli abusi : la legge del Papa contro l’insabbiamento : Papa Francesco rafforza le norme per il contrasto della Pedofilia. Dopo i tre documenti contro gli abusi pubblicati un mese dopo il summit tenutosi in Vaticano, Bergoglio ha emanato una nuova legge per evitare che in futuro questi reati possano essere ancora coperti dalle gerarchie ecclesiastiche, come avvenuto in passato. Tre le novità più importanti che, come le norme precedenti, entreranno in vigore dal primo giugno 2019: l’apertura di uno ...