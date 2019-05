Live – Non è la D’Urso | la voce di Caltagirone è stata camuffata

davidemaggio

(Di giovedì 9 maggio 2019) Perizia VocaleLadi Mark, sentita la scorsa settimana a– Non è la D’Urso, èvolutamente. E’ questo ciò che è emerso ieri sera durante l’ottava puntata del programma condotto da Barbara D’Urso. Quest’ultima, per capire se il futuro marito di Pamela Prati avesse parlato con lei distorcendo il suono della suacon un’App, ha fatto eseguire una perizia vocale sull’audio della telefonata avvenuta in trasmissione ed il risultato ha dato, in parte, ragione a chi “sentiva puzza di bruciato“. Lucio Guzzo, perito fonico della Procura di Napoli, si è espresso dettagliatamente in merito alla vicenda. L’esperto, in primis, ha negato l’utilizzo di un’App o di un sistema in grado di modificare ladel presunto: “Il risultato è stato ...

matteosalvinimi : La pioggia non ci ferma! Seguitemi in diretta da Pesaro! ??? ?? LIVE ?? - enpaonlus : Tenere galline, conigli, scrofe, vitelli, quaglie, anatre in gabbie dove non possono aprire le ali o semplicemente… - enpaonlus : #EndTheCageAge è una battaglia cruciale per il nostro pianeta, per gli animali e per il nostro futuro. Non perderem… -