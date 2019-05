Live Non è la D' Urso Finti matrimoni e Ilona Staller choc | ' Vendo ogni cosa'

Live - non è la d'Urso - i risultati della perizia sulla voce di Marco Caltagirone : "È stata manipolata" : Torniamo a parlare di Pamela Prati e del suo chiacchieratissimo matrimonio, ancora non celebrato. Dopo l'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso, siti e giornali si sono chiesti se la voce dell'uomo che è comparso in trasmissione la scorsa settimana col nome di Marco Caltagirone fosse stata manipolata da alcuni software. La squadra del talk show di Barbara d'Urso si è affidata a un tecnico che collabora con la Procura di Napoli per una ...

Caso Pamela Prati - a Live! Non è la d'Urso viene mostrata una foto e un video del presunto Mark Caltagirone. D'Agostino : "Tutto organizzato" (FOTO e VIDEO) : UPDATE 22:54 - Secondo quanto ritenuto dal direttore di Dagospia, Roberto D'Agostino, la foto mostrata a Live! Non è la d'Urso scattata dal paparazzo Maurizio Sorge sarebbe stata organizzata "Perché Sorge e una delle due ragazze dell'agenzia (si riferisce a Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ndr) sono stati beccati il giorno prima a parlare. Ergo, si sono messi d'accordo e hanno tirato fuori questa foto falsa. Caso Pamela Prati, a ...

Live Non è la d’Urso - Pamela Prati. Barbara : “Io mi inca**o se…” : Barbara d’Urso a Live sul matrimonio di Pamela Prati: “Se è falso io mi inca…” “Il matrimonio non c’è stato”: ha aperto così Barbara d’Urso l’ottava puntata di Live Non è la d’Urso. Ed è stata Annalisa Minetti ad aver fatto la battuta migliore che si potesse fare sull’argomento: “Io ci sono stata e non ho visto nessuno”. Il matrimonio tra Pamela Prati e Marco ...

Ajax-Tottenham 2-3 - gli inglesi non muoiono mai : rimonta incredibile e derby con il Liverpool in finale [FOTO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Live Non È LA D'URSO/ Matrimonio Prati - Annalisa Minetti 'Non ho visto nessuno' : LIVE Non è la D'URSO, anticipazioni e ospiti puntata 8 maggio: la verità sul Matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, in studio Ilona Staller

Live - Non è la D'Urso : gli ospiti della puntata di stasera : Scopriamo le anticipazioni dell'ottava puntata di Live-Non è la D'Urso, in onda questa sera su Canale 5.

Live - non è la D'Urso spoiler : tra gli ospiti Cicciolina e il parterre di Pamela Prati : Questa sera, su Canale 5, a partire dalle ore 21.30 circa, ci sarà una nuova puntata del programma Live, non è la D'Urso condotto da Barbara D'Urso. La diretta si preannuncia davvero sfavillante e ricca di colpi di scena. Numerosi saranno, infatti, gli avvenimenti che genereranno molto scalpore. Tra questi, sicuramente, il dibattito inerente le nozze annullate di Pamela Prati, ma non solo. Ospite speciale di questa sera sarà anche Ilona Staller, ...

Live – Non è la D’Urso : nell’ottava puntata ancora le nozze della Prati. Ilona Staller protagonista dell’Uno contro Tutti : Ilona Staller Le nozze annullate di Pamela Prati saranno ancora una volta al centro della scena nell’ottavo appuntamento di Live – Non è la D’Urso, in onda stasera su Canale 5. Attraverso una serie di documenti e di nuove “testimonianze shock”, Barbara D’Urso analizzerà gli ultimi eventi della bizzarra vicenda e cercherà di capire se la voce di Mark Caltagirone, sentita la scorsa settimana, fosse autentica ...

Live Non è la D'Urso diretta ottava puntata anticipazioni : nuovi documenti sul matrimonio annullato di Pamela Prati : Live Non è la D'Urso, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso, in onda, stasera, mercoledì 8 maggio 2019, in prima serata, su Canale 5, è giunto all'ottavo appuntamento. Live Non è la D'Urso, ottava puntata, ospiti Tra gli ospiti dell'ottava puntata di 'Live non è la D'Urso, Ilona Staller. L'ex pornostar, che sta rivendicando il proprio vitalizio, ha deciso di affrontare le temutissime cinque sfere.prosegui la letturaLive Non è ...

Live Non è la D’Urso nona puntata : ospiti e anticipazioni 8 maggio 2019 : Live NON È LA D’Urso nona puntata. Torna mercoledì 8 maggio 2019 il nuovo prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nono appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso nona puntata: ospiti e anticipazioni 8 maggio 2019 Anche per la nona puntata del nuovo show di Barbara D’Urso saranno presenti in studio moltissimi ospiti. Gli argomenti principali saranno sempre i soliti ...

Live Non è la D’Urso streaming : dove vedere le puntate in tv e replica : Live NON È LA D’Urso streaming dove vedere. Da mercoledì 13 marzo 2019 è arrivato su Canale 5 il nuovo atteso programma condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. OSPITI DI #LiveNONELADURSO Live Non è la D’Urso dove vedere le puntate in tv e replica Le puntate dello show in prime time andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa. Sarà possibile ...

Impresa Liverpool - Mourinho fa marcia indietro : “Non me l’aspettavo…” : Qualche giorno fa, un mai banale José Mourinho era andato contro Klopp e Guardiola a causa dei loro mancati successi. Ma ha dovuto fare marcia indietro dopo la splendida Impresa di ieri. Sempre a beIN Sport, il tecnico portoghese ha commentato la grande vittoria di ieri da parte del Liverpool. Ecco le sue parole. “Non me l’aspettavo. Avevo detto che era impossibile, ma Anfield è il luogo ideale in cui trasformare ...

Live Non è la D’Urso : ospiti e anticipazioni di stasera 8 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera 8 maggio 2019 stasera 8 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda Live Non è la D’Urso. Lo show condotto dall’amata presentatrice partenopea non perde colpi e continua ad essere seguito da milioni di telespettatori. Nei precedenti appuntamenti non sono mancati momenti di grande tensione, scontri ed emozionanti scoperte che hanno commosso il pubblico. Tanti sono i ...

Imprese e rimonte storiche - non solo nel calcio : Liverpool-Barcellona ultimo esempio dell’imprevedibilità dello sport : Ha dell’incredibile quanto successo ieri sera ad Anfield nel ritorno della semifinale di Champions League tra Liverpool e Barcellona. I Reds, sconfitti 3-0 all’andata, erano chiamati all’impresa. Rimontare lo svantaggio sembrava impossibile a molti, ma non al tecnico tedesco Klopp. E alla fine ha avuto ragione lui. Un 4-0 senza appello, frutto di una partita giocata a ritmi elevatissimi, un’intensità straordinaria; ...