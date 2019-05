L’Iran nella tempesta | la porta aperta della diplomazia e i doveri dell’Europa

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) Sempre che ne fosse mai uscito, in questi ultimi giorni l’Iran è tornato.O meglio in una guerra di nuove sanzioni Usa, di presunte minacce da Teheran seguite da concreti atti di avvertimento militari da Washington, di formali annunci da parte dell’Iran di parziale ritiro dai suoi impegni con il nuclear deal (ma sempre nel solco da quest’ultimo indicato in caso di altrui inadempienza), e di contro-appelli europei a non lanciare ultimatum e a continuare a fare come prima, come se la Ue invece i suoi adempimenti li avessi rispettati.Mentre Trump si dice pronto a nuovi ma bilaterali negoziati con Teheran, salvo il rispetto di 12 pesanti condizioni, come se nulla fosse accaduto.Torniamo dunque ai fondamentali. E soprattutto alla domanda: l’Europa, prima a essere chiamata in causamossa di Teheran, sarà in grado di fare qualcosa di ...

