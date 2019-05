Lino Guanciale su ' Il commissario Ricciardi' | nessun ostacolo per le riprese de L' allieva

Saurino - la stima nei confronti di Lino Guanciale : 'È un fratello maggiore' : Sabato 4 maggio Gianmarco Saurino, protagonista della longeva serie televisiva 'Che Dio ci aiuti', ha rilasciato un'intervista alla trasmissione 'Verissimo' dove ha parlato di molte tematiche. L'attore ha parlato del momento importante nella sua carriera lavorativa in quanto ha ottenuto un grande successo grazie all'interpretazione dell'avvocato Nico Santoapolo nella fiction Rai. Nel corso di questi anni Saurino è divenuto un personaggio chiave ...

Gianmarco Saurino a Verissimo parla della fidanzata e di Lino Guanciale : Verissimo intervista a Gianmarco Saurino: cosa ha detto sulla fidanzata e su Lino Guanciale Prima volta a Verissimo per Gianmarco Saurino. L’attore è stato fortemente voluto da Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 4 maggio 2019 dopo le fortunate fiction in Rai. Saurino, classe 1992, è diventato popolare in televisione grazie a due ruoli […] L'articolo Gianmarco Saurino a Verissimo parla della fidanzata e di Lino Guanciale ...

Arte - bellezza e comunità - tra gli ospiti a Monsummano Lino Guanciale : Per informazioni sul festival e prenotazioni per gli spettacoli è attivo l'info point in Piazza F. Martini, all'ingresso del Mu.Bi dalle 10,00 alle 12,00, mentre per il ritiro dei biglietti è ...

Lino Guanciale - le sue parole : 'Sarei onorato di intepretare il commissario Ricciardi' : L'attore Lino Guanciale è stato protagonista di un'intervista a la Voce di Genova nella quale ha avuto modo di parlare dei suoi progetti televisivi, che le vedono spaziare da un impegno all'altro, senza alcun tipo di problema. L'abruzzese in precedenza ha rivelato di prendersi un periodo di pausa dal lavoro, per festeggiare i suoi quarant'anni. Nel mese di marzo ha avuto termine la fiction 'La porta rossa', giunta alla sua seconda stagione e ha ...

Lino Guanciale e il commissario : il ruolo più adatto all'attore : Lino Guanciale sta vivendo un momento molto importante nella sua carriera lavorativa, che lo vede spaziare da un personaggio all'altro senza alcun tipo di problema. Nel corso di questi anni l'affetto del pubblico è diventato sempre più importante e l'interpretazione del ruolo di Guido ne 'La dama velata' l'ha fatto diventare uno dei protagonisti più amati e apprezzati dallo spettatore. Si è messo a confronto con qualsiasi tipo di ruolo, ...

Gabriella Pession da La Porta Rossa con Lino Guanciale a Oltre la Soglia : i dettagli sulla nuova fiction Mediaset : Dopo il successo in casa Rai, Gabriella Pession sbarca su Mediaset con un nuovo progetto televisivo. Si chiama Oltre la Soglia la fiction che vedremo su Canale5 nella prossima stagione, e le cui riprese sono appena iniziate. L'attrice, attiva a teatro e sul piccolo schermo, è reduce dal boom di ascolti de La Porta Rossa 2, serie in onda su Rai2 dove recita accanto a Lino Guanciale. In attesa di rivederla nella terza stagione, già confermata ...

Lino Guanciale potrebbe tornare nella città di Napoli per girare una nuova fiction : Lino Guanciale può essere considerato il re indiscusso della serie televisiva, riuscendo a incuriosire milioni di telespettatori italiani desiderosi di conoscere le novità intorno ai progetti lavorativi dell'attore. Quest'ultimo viene dal successo ottenuto con la seconda stagione de 'La porta rossa', nella quale ha fatto coppia con l'amica e collega Gabriella Pession. Con l'attrice italo-statunitense, l'avezzanese è stato impegnato anche a ...

Lino Guanciale e un nuovo progetto televisivo : sarà un detective : Lino Guanciale è reduce dal successo ottenuto con il documentario dedicato al sisma che ha colpito l'Aquila nel 2009, dopo aver preso parte in questa stagione televisiva a tre fiction capaci di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori. L'attore nelle diverse interviste ha sempre sottolineato che non può interpretare uno stesso personaggio per due o tre stagioni consecutive, in quanto va sempre alla ricerca di progetti nuovi. Un esempio ...

Il volto del Commissario Ricciardi non è più segreto : sarà Lino Guanciale : Maurizio De Giovanni si sa, è molto prolifico e, oltre I Bastardi di Pizzofalcone ha regalato al pubblico le storie del Commissario Ricciardi. Sono maturi i tempi per portarlo sul piccolo schermo e, anche se manca ancora la conferma ufficiale sembra proprio che il poliziotto napoletano che vive e opera intorno agli anni trenta del novencento avrà il volto del famoso attore Lino Guanciale. Nuovo progetto per Guanciale dopo numerosi successi Al ...

Nuova fiction di Lino Guanciale - dopo La Porta Rossa sarà Il Commissario Ricciardi : solo voci? : Altro che addio alle fiction, Lino Guanciale potrebbe ben presto tornare sul piccolo schermo. Secondo Il Mattino, l'attore abruzzese, reduce dal documentario dedicato al sisma de L'Aquila, sarebbe in procinto di vestire i panni di un nuovo personaggio. dopo il successo de La Porta Rossa, confermata già per una terza stagione, in cui interpreta il Commissario fantasma Leonardo Cagliostro, Guanciale sarà un detective, stavolta con un ruolo ...

Lino Guanciale - attore poliedrico : il legame con le figure di Conforti - Vinci e Cagliostro : Prosegue il successo di Lino Guanciale che, nel corso di questi anni, è divenuto un protagonista indiscusso della serie televisiva di Rai uno ottenendo ascolti importanti. Quest'anno abbiamo assistito al ritorno della seconda stagione di alcune fiction nelle quali l'avezzanese si è messo a confronto con ruoli completamente differenti. Nel mese di settembre è stata trasmessa sul piccolo schermo la seconda stagione di 'Non dirlo al mio capo', ...

L’Aquila - 03 : 32 – La generazione dimenticata : Lino Guanciale ripercorre la terribile notte del terremoto : In occasione del decimo anniversario del terremoto de L’Aquila, in cui persero la vita 309 persone, il documentario L’Aquila, 03:32 – La generazione dimenticata con Lino Guanciale, prodotto da Stand By Me con Rai Cinema e in onda venerdì 5 aprile alle 21.20 su Rai2, ripercorre gli avvenimenti di quella terribile notte del 2009 focalizzando l’attenzione su sei edifici, sei simboli di quel dramma: gli appartamenti abitati dagli ...

Lino Guanciale su Rai2 il 5 aprile per raccontare L’Aquila a 10 anni dal terremoto (video) : Lino Guanciale su Rai2 presenta “L’Aquila, 03:32 - La generazione dimenticata”, il documentario in occasione del decimo anniversario del terremoto de L’Aquila, in cui persero la vita 309 persone. Lo speciale ripercorre gli avvenimenti di quella terribile notte del 2009 focalizzando l’attenzione su sei edifici, sei simboli di quel dramma: gli appartamenti abitati dagli studenti. Quella notte morirono 55 ragazzi, arrivati a L’Aquila da ogni ...

Lino Guanciale racconta il terremoto de L'Aquila : la tv del 5 aprile : Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di "Quarto grado" , condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero Attualità, politica e satira saranno protagoniste su ...