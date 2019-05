L' indice dei titoli bancari in Italia si muove verso il basso | -1 | 54%

Si muove in territorio positivo l'indice dei titoli bancari in Italia - +1 - 77% - - corre Banco BPM : Molto positiva la giornata per il comparto bancario a Piazza Affari , che sorpassa l' indice bancario europeo in lieve salita, con un guadagno di 1 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 100. Intanto ...

Calo per l'indice dei beni personali italiano - -0 - 91% - - scambi al ribasso per Digital Bros : Il settore beni personali a Milano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità il comparto beni personali e casalinghi europeo . Il comparto degli articoli casalinghi ...

L'indice dei titoli bancari in Italia viaggia molto alto - +1 - 73% - : molto positiva la giornata per il comparto bancario a Piazza Affari , che non si discosta molto dal buon andamento dell' indice bancario europeo e che guadagna l'1,73%, dopo la chiusura di ieri a ...

L'indice dei beni personali italiano marcia in positivo - +1 - 10% - : Andamento tonico per il settore beni personali a Milano grazie alla scia positiva disegnata dal comparto beni personali e casalinghi europeo . Il comparto degli articoli casalinghi in Italia ha aperto ...

L'indice dei titoli bancari in Italia è di poco in territorio negativo - -0 - 51% - : Scambi sotto i livelli della vigilia per il comparto bancario a Piazza Affari , mentre l' indice bancario europeo registra un ribasso più marcato. Il settore bancario Italiano ha aperto a quota 8.900,...

Gli "shortisti" continuano a vendere l'indice dei beni personali italiano : Peggiora la performance del settore beni personali a Milano portandosi a 83.216,2, con un ribasso dello 0,46%, a causa anche degli investitori istituzionali che mantengono sotto scacco il settore in ...

FAO : l’indice dei prezzi alimentari rimane stabile a marzo : L’indice dei prezzi alimentari della FAO si è mantenuto sostanzialmente stabile nel mese di marzo, poiché il balzo dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari è stato compensato dal calo delle quotazioni dei cereali, dell’olio vegetale e dello zucchero, secondo il rapporto mensile l’Indice FAO dei Pezzi alimentari pubblicato oggi. L’indice, che monitorizza le variazioni mensili dei prezzi internazionali di un paniere di ...

I grandi player aumentano lo "short selling" sull'indice dei titoli bancari in Italia : Si muove al ribasso il comparto bancario a Piazza Affari con i prezzi allineati a 8.746,2 e una discesa dello 0,67%. Il movimento ribassista del settore bancario Italiano è generato anche dagli ...

Andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 92% - : Seduta in ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari , preannunciato dall'Andamento debole dell' indice bancario europeo . Il settore bancario Italiano ha avviato la giornata a quota 8.804,1, in ...

Sotto la parità l'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 59% - : Il comparto bancario a Piazza Affari si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l' indice bancario europeo . Il settore bancario Italiano ha aperto a quota 8.