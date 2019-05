L' errore della Banca centrale australiana | sbagliate 46 milioni di banconote per un refuso

SCUOLA/ Educazione civica - l'errore della nuova legge tra destra e sinistra : Non è vero che torni l'Educazione civica: è abolita l'attuale Cittadinanza e Costituzione, la materia che dal 2008 ha rimodulato l'insegnamento della Carta

Game of Thrones - una tazza di Starbucks compare in una scena della serie tv : un errore gigantesco o un’operazione studiata? : Può una delle serie tv più amate e meglio realizzate di tutti i tempi fare un errore così grossolano che nemmeno nei vecchi filmini delle vacanze al mare si poteva far peggio? Stando a vedere quanto accaduto in una scena della quarta puntata dell’ottava stagione di Game of Thrones, quella andata in onda in anteprima mondiale su HBO domenica notte, sì. Nell’inquadratura è infatti comparsa una tazza di Starbucks. Il tipico bicchiere di ...

Napoli - bimba di 4 anni ferita per errore : il video della sparatoria : Alcune telecamere a circuito chiuso che si affacciano su piazza Nazionale a Napoli hanno ripreso il momento della sparatoria di venerdì 3 maggio, durante la quale è rimasta ferita gravemente una ...

La vittima della violenza di Viterbo : 'vivo nel terrore - ho ancora paura di loro' : Secondo la procura i video dello stupro condivisi ed esibiti come un 'trofeo', poi il tentativo di cancellarli. Attesa la decisione del Gip su richiesta di domiciliari per gli indagati

La gaffe della tv France 2 : «Leonardo è francese». Storia di un equivoco che si ripete L’errore del giornalista : video : Il Tg2 risponde piccato alla rete più importante d’Oltralpe. Ecco perché, a cinquecento anni dalla morte, l’appartenenza del genio (italianissimo) fa ancora discutere

MotoGp - Iannone non affretta i tempi : “guai a commettere l’errore di fare il passo più lungo della gamba” : In vista della gara di Jerez de la Frontera, Iannone ha sottolineato come non commetterà l’errore di voler fare tutto troppo in fretta con la sua Aprilia La MotoGp inizia il ciclo europeo di gare, preparandosi a scendere in pista a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna. Marc Marquez sarà ovviamente l’uomo da battere, considerando che vorrà riscattare la caduta che ad Austin gli ha tolto una vittoria quasi ...

Boss della camorra scarcerato per errore - il ministro invia gli ispettori a Napoli : Non risultava detenuto, ma a piede libero. Stranezze del caso: un buon motivo per non azionare la procedura d?urgenza e non andare spediti come avrebbe meritato il fascicolo di un presunto Boss...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : l’errore di gioventù di Leclerc ed il “manico” smarrito di Vettel. Ferrari sull’orlo della crisi : Solo due podi raccolti nelle prime tre gare, problemi meccanici emersi in Bahrein, errori di guida importanti (Vettel al Sakhir durante il duello con Hamilton, Leclerc oggi in qualifica) e grandi difficoltà per un avvio di stagione sportivamente drammatico. Questo è il bilancio in casa Ferrari che ha incominciato malissimo il Mondiale F1, pagando dazio contro una stellare Mercedes che ha infilato tre doppiette consecutive e che ha già tracciato ...

Via della seta - Patriciello : "Grave errore escludere Gioia Tauro" - Tg RTC - : ... mentre si è preferito puntare su Genova probabilmente per ragioni di convenienza politica". Patriciello non ha nascosto le sue preoccupazioni anche rispetto al federalismo differenziato che, se ...

Cesare Di Cintio - avvocato Arianna Errigo : “Non ci sono motivi giuridici per impedire la partecipazione alle gare di sciabola - la Federazione è in errore”. Le prossime tappe della vicenda : ESCLUSIVA OA SPORT – Il braccio di ferro tra Arianna Errigo e la Federazione Italiana Scherma sta tenendo banco in questi giorni. Lar due volte Campionessa del Mondo di fioretto vorrebbe qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sia con la sua arma prediletta (quella che le ha permesso di ottenere i migliori risultati della carriera) sia con la sciabola: si tratterebbe di una vera impresa visto che pochissimi atleti nella storia sono ...

Pasqua di terrore in Sri Lanka : il selfie della nota chef prima di morire : Una Pasqua di sangue per i cattolici e gli uomini di pace di tutto il mondo. Poche ore fa, infatti, diverse esplosioni contemporanee presso chiese e luoghi di culto cristiani, affollati in questo giorno di festa, hanno ucciso più di 200 persone. In questa tragedia è rimasta coinvolta anche la nota chef Shantha Mayadume, che si trovava nella capitale e che poco prima di morire si è ritratta in un selfie. Il selfie della cuoca prima di perire ...

Caso Siri - Pd presenta mozione di sfiducia al governo Conte. Berlusconi : “errore della sinistra” : Il presidente dei senatori dem Andrea Marcucci ha annunciato una mozione di sfiducia al governo Conte. Ma per Silvio Berlusconi si tratta di una mossa sbagliata: "Il Pd ha depositato una mozione di sfiducia nei confronti del governo sulla base di un sospetto, prima ancora che cominci un processo? E' il solito drammatico errore della sinistra".Continua a leggere

Sacchi : 'Juve fuori? Prigionieri della paura. Che errore perdere Sarri!' : ' Io amo il mio piccolo mondo del pallone e sono convinto che, se cambiasse mentalità, potrebbe fornire un bell'esempio e un bel contributo alla vita sociale '. Dimostrando che cosa? ' Che una ...

Imperia - libera la preside che usava l’auto della scuola. L’avvocato : “Un errore l’arresto” : È stata scarcerata la preside di Imperia che era stata fermata sabato scorso per aver utilizzato l’auto della scuola per fini personali. Il suo arresto non è stato convalidato. L’avvocato: “Le è stato contestato il solo peculato d'uso e per questo tipo di reato non è possibile comminare alcuna misura cautelare”.Continua a leggere