Lavoro | Pd sfida M5s su giusta retribuzione | “Rischio ‘salario al minimo’ per tutti” E

E’ già corsa per la Casa Bianca - Biden “salta” primarie e sfida Trump : “Lavoro per l’America” : L'ex vice presidente Joe Biden ignora le primarie democratiche e sfida direttamente Donald Trump nel suo primo comizio da candidato alla Casa Bianca. "Se saro' in grado di battere Donald Trump nel 2020 succedera' qui", ha dichiarato Biden a Pittsburgh, in Pennsylvania, uno Stato in bilico che si e' rivelato cruciale per la vittoria del miliardario alle presidenziali del 2016, cosi' come il Michigan e il Wisconsin. "Donald Trump e' l'unico ...