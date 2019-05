La verità di Francesca ' Valori civili attaccati anche da chi governa'

La vita in diretta - Tiberio Timperi vuota il sacco : "Attenzione particolare" - la verità su Francesca Fialdini : Tiberio Timperi ha commentato uno dei temi che più appassionano i telespettatori di La vita in diretta da quando ha cominciato a condurla accanto a Francesca Fialdini , cioè proprio il suo rapporto con la collega, non sempre sereno. A I lunatici, su Radiodue, il conduttore Rai ha provato mettere in c

La vita in diretta - Francesca Fialdini confessa : "Sì - abbiamo dovuto ammetterlo". La verità su Tiberio Timperi : Per Francesca Fialdini, conduttrice de La vita in diretta insieme a Tiberio Timperi, è il momento della riscossa: il programma in onda su Rai 1, infatti, finalmente paga in termini di share. E al settimanale Vero la Fialdini spiega in un'intervista: "Sul fronte ascolti abbiamo vissuto in questi mesi