La Subaru Levorg si rinnova con il MY19

Subaru Levorg : piccoli ritocchi di sostanza per il restyling 2019 [INFO e PREZZI] : La Subaru Levorg si rinnova con il Model Year 19. piccoli e sostanziali ritocchi per la station wagon, non manca la tecnolgia A quattro anni di distanza dalla suo arrivo sul mercato italiano, la Subaru Levorg si ripresenta con una veste rinnovata e con i più avanzati sistemi di sicurezza sviluppati dalla Casa delle Pleiadi. Questo modello, che prende il nome dalla combinazione delle parole LEgacy, eVOlution e touRinG, rappresenta ...