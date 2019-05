La storia di Antonio Genovese | dopo l’incidente diventa allenatore

calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Ladi. Calciatore prima,. In mezzo un incidente che a un mese dal suo 14esimo compleanno lo costringe su una sedia a rotelle. “Di lì a poco avrei dovuto scegliere se firmare un contratto per il Milan o l’Inter, invece è cambiato tutto”., il primoprofessionista disabile con patentino Uefa A, che questa mattina nella sede di Roma del Comitato italiano paralimpico ha presentato ‘L’in carrozzina’, il libro scritto dall’autore Artemio Scardicchio che racchiude gli anni della sua nuova vita. Seduto sì, ma in panchina. Anche quando tutti, anche “all’interno della Federazione, dicevano di no”. E invece oggiè vice-e responsabile della tattica dell’Empoli Ladies, opinionista tv con un passato da osservatore di Inter e Seattle. ...

