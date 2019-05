La storia della Cina nei film di Jia Zhang-ke

Cina a rischio default più grande della storia - : In risposta alla possibilità di un ennesimo aumento dei dazi imposti dagli USA sulla merce cinese, Pechino sta preparando un pacchetto di misure per stimolare l'economia nazionale. In particolare si ...

Matteo Salvini da Lilli Gruber - Rita Dalla Chiesa sbotta : 'L'intervista più irritante della storia' : A Rita Dalla Chiesa non è piaciuta l'intervista di Otto e Mezzo a Matteo Salvini. Su Twitter, l'opinionista televisiva si è scagliata contro Lilli Gruber con una serie di commenti nella quale la mette ...

Rita Dalla Chiesa contro la Gruber : 'Intervista a Salvini - la più irritante della storia' : C’erano pochi dubbi sul fatto che l’intervista di Lilli Gruber a Matteo Salvini promettesse scintille. Gli screzi che avevano anticipato l’evento non avevano fatto che confermare le previsioni. E, nel corso di Otto e mezzo, è andata in scena un vero e proprio duello dialettico tra il Ministro dell'Interno e la conduttrice del programma di La 7. Il contraddittorio riservato al leader del Viminale è stato particolarmente forte e non sono mancati ...

Rita Dalla Chiesa a Lilli Gruber : La tua intervista a Salvini la più irritante della storia di Otto e mezzo : "Puoi essere d’accordo con lui o no, puoi pensarla in modo diametralmente opposto, ma questa è l'intervista più irRitante e meno super partes nella storia di Otto e mezzo". Rita Dalla Chiesa boccia così, in toto, l'atteggiamento tenuto da Lilli Gruber con Matteo Salvini, durante l'ultima puntata della trasmissione di La7. L'incontro-scontro nel salOtto televisivo, mercoledì 8 maggio, quando il ministro dell'Interno è stato l'ospite della ...

"Orbetello una capitale senza Stato" : al via la mostra sulla storia della cittadina lagunare : Pur caratterizzato dal possesso spagnolo e dall'amministrazione dei viceré di Napoli, era privo di autonomia politica, senza un proprio esercito e una propria bandiera. Una condizione anomala che si ...

Festa della mamma 2019 : storia e perché è la seconda domenica : Festa della mamma 2019: storia e perché è la seconda domenica Il 12 maggio 2019, seconda domenica del mese, si celebra la tanto attesa Festa della mamma. Non tutti sanno, però, da cosa nasca questa lunga tradizione. La prima volta essa venne festeggiata in Virginia, all’inizio del Novecento, in onore di Ann Reeves Jarvis. Ann era una giovane madre, che spese gran parte della sua vita a dedicarsi ad un’associazione di donne e ...

Champions - la stampa spagnola infierisce sul Barcellona : 'Ridicolo - è la pagina più nera della storia' : Come successo a Roma, la squadra di Valverde non ha saputo gestire il suo vantaggio', scrive Sport riferendosi al 3-0 dell'andata al Camp Nou cancellato dal clamoroso 4-0 di ieri. 'Arrossire', ...

A Viareggio si celebra la storia della nautica e delle sue eccellenze : ...dei convegni di settore promossi dal Distretto Tecnologico per la nautica e la Portualità Toscana tra i quali l'appuntamento con Retic sull'ingresso di nuove imprese e start-up nel mondo della ...

Liverpool-Barcellona - la stampa spagnola distrugge i blaugrana : “la più grande figuraccia della storia” [GALLERY] : I quotidiani spagnoli non perdonano il Barcellona, eliminato dalla Champions dopo il 3-0 rifilato al Liverpool all’andata Un risultato pazzesco, difficile addirittura da spiegare. Il Liverpool batte ad Anfield 4-0 il Barcellona, ribaltando il 3-0 dell’andata a volando in finale di Champions League. Un ko pesantissimo, che la stampa spagnola non ha perdonato ai blaugrana, distruggendoli sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...

Salone del Libro Torino - la mostra dei grandi testamenti della storia : Giuseppe Garibaldi ha pianificato ogni dettaglio («Il mio cadavere sarà cremato con legna di Caprera nel sito da me indicato con asta di ferro ed un pizzigo di cenere»); Giuseppe Verdi ha imposto esequie semplici («Ordino che i miei funerali siano modestissimi e siano fatti allo spuntar del giorno o all’Ave Maria di sera senza canti e suoni»); Luigi Pirandello ha voluto semplicemente scomparire («Carro d’infima classe, quello dei poveri. Nudo. E ...

CIRCOLO DELLA VELA BARI "The way we were" : 90 anni di storia racchiusi in una mostra fotografica : Un omaggio a 90 anni di sport e successi, ma anche di prestigio conquistato in Italia e all'estero, sia per l'attività sportiva sia per la vita sociale e culturale promossa dal CIRCOLO, descrivendone,...

Il re della maratona ci riprova in autunno : "Giù il muro delle due ore - sfida alla storia" : Andrea Cuomo Il keniano Kipchoge ha già mancato l'impresa a Monza per soli 26 secondi Fidippide non aveva sponsor. E non sappiamo quanto tempo ci mise a percorrere i 42 chilometri e passa tra maratona e Atene fatti di corsa e con tutta l'armatura addosso per annunciare ai suoi la vittoria della battaglia di maratona e poi - guarda un po' - crepare. Era l'estate del 490 avanti Cristo. Duemilacinquecento anni dopo un suo erede, il ...

SCIENZiatE! : a Roma il Festival alla scoperta di 6 grandi scienziate della storia : DOC Educational e una cooperativa di professionisti dell'educazione che riunisce insegnanti ed altri attori del mondo della formazione di alto livello. Ha un importante storico in progetti educativi ...

A Palazzo Milzetti le raccolte Piancastelli - patrimonio unico l'arte e la storia della Romagna : Ha realizzato varie pubblicazioni fra cui Il paesaggio nella letteratura romagnola fra '800 e '900 , Cesena, Il Ponte Vecchio, 2001,; Cultura e scienza in Romagna nel '500. Dalle collezioni forlivesi ...