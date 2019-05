La sfida tra M5s e Pd ora è su chi ha la proposta migliore per il salario minimo

Mutui - arrivano gli sconti di primavera. sfida tra banche a colpi di spread : I Mutui sono un prodotto stagionale. E la stagione più importante per conquistare nuovi clienti, le banche lo sanno bene, è la primavera. Ed ecco perché in questo momento diversi istituti di credito stanno alimentando a suon di marketing la proposta di nuovi Mutui a sconto...

Torino - l'editore di Altaforte sfida la magistratura : 'Non mi piego al pensiero unico' : A Torino sta per avere inizio il Salone del Libro, una fiera che si tiene ogni anno nel copoluogo piemontese e che vede partecipare moltissime case editrici. Tra queste è, anzi ormai era, presente anche Altaforte: casa editrice vicina a Casapound e di stampo sovranista. Torino, Francesco Polacchi non si piega Dopo l'indagine dei magistrati per apologia del fascismo e la conseguente cacciata dal Salone da parte degli organizzatori dell'evento, ...

Innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione - solo 24 città hanno vinto la sfida : Servizi più efficienti ed innovativi, grazie ad una Pubblica Amministrazione all'avanguardia. A che punto è l'Italia? Ancora scarso, visto che per trovare le migliori...

Amici 2019 - cos’ha in mente Rudy Zerbi? La sfida-tranello per Giordana e Alberto : La sfida di Rudy Zerbi a Giordana Angi e Alberto Urso ad Amici 2019 La prossima puntata di Amici 2019 sarà ricchissima di scontri, visto quanto sta accadendo in questi giorni. Nel day time di oggi ad esempio abbiamo visto Rudy Zerbi lanciare una sfida sia a Giordana Angi sia a Tish sia ad Alberto […] L'articolo Amici 2019, cos’ha in mente Rudy Zerbi? La sfida-tranello per Giordana e Alberto proviene da Gossip e Tv.

Motocross - GP Lombardia 2019 : riparte la sfida tra Tony Cairoli e Gajser per il Mondiale. Si deve attendere per Jeffrey Herlings… : Italia ed ancora Italia. Dopo l’appuntamento di Pietramurata, il Bel Paese è nuovamente teatro di una prova del Mondiale 2019 di Motocross. Al “Tazio Nuvolari” di Mantova i centauri più veloci del mondo sullo sterrato si confronteranno per conquistare punti importanti nella corsa iridata. Lo spettacolo non mancherà di certo. In MXGP Antonio Cairoli è pronto a recitare il ruolo del primattore. Sul palcoscenico del ...

Tour of Chongming Island femminile 2019 : sfida tra le velociste nelle tre tappe sull’isola cinese : Da giovedì 9 a sabato 11 maggio si svolgerà il Tour of Chongming Island femminile, decima prova stagionale del Women’s WorldTour. Si tratta di una breve corsa a tappe che si disputa sull’omonima isola situata nei pressi di Shanghai, in Cina. In questa edizione ci saranno tre tappe tutte pianeggianti: la prima e la terza avranno entrambe partenza e arrivo a Xincheng Park, ma con due percorsi differenti, rispettivamente di 115 km e 126,5 km. ...

Manchester City - sfida sui social tra Walker e Sterling : Il terzino del Manchester City Kyle Walker e l’esterno d’attacco Raheem Sterling hanno dato vita a un divertente scambio sui social dopo la partita vinta contro il Leicester. A cominciare è stato Sterling. Il giocatore è rimasto colpito dal gol di Kompany, ma non ha resistito alla tentazione di prendere in giro il compagno Walker sul tentativo dalla distanza, finito di molto fuori bersaglio. Sterling, con un tweet che ha ...

Met Gala 2019 – Serena Williams vs Maria Sharapova : chi vince la sfida a colpi di bellezza tra le tenniste? [FOTO e VIDEO] : Maria Sharapova sceglie Givenchy, Serena Williams indossa un abito Versace: sfida a colpi di bellezza tra le due tenniste al Met Gala 2019 Grande spettacolo a New York per la tradizionale serata di beneficenza, promossa dall’Istituto del Costume del Metropolitan Museum of Art: il Met Gala 2019 ha reGalato emozioni uniche, con i look folli sfoggiati dai vip e tanto divertimento. Il tema scelto per quest’anno è “Camp: note ...

Laura Boldrini esulta : "Ho stravinto la sfida social con Matteo Salvini. Tutto merito vostro" : "Questi risultati sono Tutto merito vostro. Grazie", scrive Laura Boldrini sul suo profilo Twitter. L'ex presidente della Camera ri-posta un articolo di Repubblica in cui si afferma che sui social ha battuto Matteo Salvini e commenta: "Continuiamo a batterci insieme, nelle piazze e sulla rete, per c

Nano-agrofarmaci anti xylella. La sfida del progetto "Demetra" : ... Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali,, coordinatore tecnico-scientifico del progetto "Demetra"; e Marco Palumbo, coordinatore finanziario e procedurale ...

Bundesliga - lo Schalke è salvo. Il Leverkusen rifila sei gol all'Eintracht Francoforte nella sfida Champions : GELSENKIRCHEN, GERMANIA, - La domenica di calcio in Bundesliga sancisce la salvezza matematica dello Schalke 04 , che nel match delle 13.30 alla Veltins Arena contro l' Augsburg non va oltre lo 0-0. ...

Roberto Maroni - il figlio Fabrizio si candida a sinistra e sfida la Lega. 'Oggi...' - Bobo bombarda Salvini : Bobo però non nasconde un po' di amarezza per la politica di oggi: 'Sebbene la gratitudine non appartenga a questo mondo, sono stato io a mettere Matteo Salvini alla guida del movimento nel 2013, e ...

Roberto Maroni - il figlio Fabrizio si candida a sinistra e sfida la Lega. "Oggi..." - Bobo bombarda Salvini : Il figlio di Bobo Maroni si candida con la sinistra e contro la Lega e papà è contento. Nessun tradimento in famiglia: Fabrizio Maroni, 21 anni, terzo figlio dell'ex ministro e nome storico del Carroccio fin dai tempi di Umberto Bossi, scende in politica alle comunali di Lozza (Varese), roccaforte d

Amici sesta puntata Serale - sfida sospesa tra Mameli e Umberto : il colpo di scena : Giuliano Peparini interviene nella sfida tra Mameli e Umberto: giudizio sospeso Non c’è stato nessun eliminato della sesta puntata del Serale di Amici e questa volta non si tratta di qualcosa di mai visto: è successo già in passato infatti che nel programma venisse sospeso un giudizio e rimandato alla settimana successiva; dopo una puntata […] L'articolo Amici sesta puntata Serale, sfida sospesa tra Mameli e Umberto: il colpo di ...