La seconda vita del pensionato che vendeva Viagra su internet

Longevity Run - al via a Roma la seconda edizione - tra sport e prevenzione. “La longevità non è un dono - si conquista” : Tutti insieme, di corsa verso la longevità. Venerdì 10 maggio a Roma si terrà la Longevity Run, l’evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano promosso dal Policlinico Gemelli e dall’Università Cattolica, in collaborazione col Comune: una giornata di controlli, consigli, allenamenti, in nome della prevenzione. Il progetto, nato nel 2018, è alla seconda edizione: l’anno scorso ci furono 1.500 iscritti e 364 check-up, venerdì nella ...

Programmi TV di stasera - martedì 30 aprile 2019. Il Segreto e Una Vita sforano contro la seconda di The Voice : Elettra Lamborghini Rai1, ore 21.25: L’Aquila – Grandi Speranze – Terza Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Risi del 2019, con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi, Valentina Lodovini. Prodotta in Italia. Trama: Mentre Gianni e Elena cercano di convincere i proprietari di Poggio a non vendere i terreni, Silvia continua nella ricerca di notizie sulla sparizione di sua figlia Costanza. Gianni ...

La seconda beta di Android Q introduce due piccole novità per le gesture : Nella seconda beta di Android Q è stato trovato un altro esperimento portato avanti da Google che riguarda una gesture per tornare indietro. Ecco come funziona L'articolo La seconda beta di Android Q introduce due piccole novità per le gesture proviene da TuttoAndroid.

Una seconda vita agli elettrodomestici con SOS Ricambi : il sito della riparazione fai da te approda in Italia : SOS Ricambi, la piattaforma del fai da te della riparazione, annuncia il suo arrivo in Italia. Il progetto nasce dalla startup francese SOS Accessoire, fondata nel 2008 da Olivier de Montlivault; nell’era della circular economy, SOS Ricambi sposa la filosofia del “Do It Yourself”, secondo la quale si possono ridurre drasticamente i costi di manutenzione dei propri elettrodomestici attraverso la manutenzione e la riparazione in ...

Malesani - Dal Parma all'Amarone : la seconda vita dell'allenatore veneto : "Produrre vino è un'arte che permette all'uomo di vivere la terra in modo più diretto, più autentico. È un lavoro duro, che richiede grande attenzione, dal quale si ricavano molte soddisfazioni perché ...

Spoiler Gomorra seconda puntata : Genny è pronto a cambiare vita per il figlio : È tornata in onda sui canali Sky una delle serie televisive più amate dal pubblico. Parliamo di Gomorra, giunta ormai alla sua quarta stagione di messa in onda. Ieri sera è stata trasmessa la puntata d'esordio di questa serie che ha subito conquistato il gradimento del pubblico da casa, il quale adesso attende con trepidazione di vedere in onda la seconda puntata, in programma venerdì 5 aprile alle 21.15, composta dalla messa in onda degli ...

Inrupt - la seconda vita dell'uomo che ha inventato il web - e che ora vuole salvarci - : Trent'anni fa un ingegnere del Cern progettava una piattaforma libera per condividere le informazioni da ogni parte della Terra: nacque così il World Wide Web. Ma a trent'anni dalla sua nascita è come ...

Camminata e attività fisica : quanto farne a seconda dell’età : Che l’attività fisica faccia bene oramai è noto a tutti. In particolare il movimento permette di prevenire fino a 40 malattie di tutte le tipologie, cardiorespiratorie, metaboliche, muscolo – scheletriche, tumorali. Inoltre è un valido aiuto anche per l’umore e un alleato a livello psicologico, permette infatti di contrastare i disturbi depressivi. Per ottenere la massima efficacia bisogna dosare il tempo dedicato al movimento a ...

Amadeus salva la Rai - la voce clamorosa sul conduttore : dopo una vita passata in seconda fila... : "Condurre Sanremo? Nella vita magari può essere, in questa o nella prossima". A dichiararlo in tono scherzoso è Amadeus, ospite domenica sera di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. La domanda non è arrivata per caso. La presenza del conduttore di Rai1 al prossimo Festival circola da settimane, da quando

HAT Pavia-Sanremo 2019 : seconda edizione con tante novità : La HAT SERIES 2019 apre la sua stagione il prossimo 17 maggio con la Pavia-Sanremo, giunita alla sua 2^ edizione. La storica cittadina lombarda accoglierà i motociclisti pronti ad affrontare un nuovo magnifico viaggio-avventura in moto, che da lì li porterà a Sanremo percorrendo una rete di vie minori, poco trafficate, e “strade bianche”, scoprendo […] L'articolo HAT Pavia-Sanremo 2019: seconda edizione con tante novità sembra essere il ...

La seconda vita dei Massimo Volume : 'Il nuotatore' è l'ultimo album dei Massimo Volume: un disco denso di suggestioni letterarie, che vede il ritorno della band al nucleo originario, Emidio Clementi, Vittoria Burattini ed Egle Sommacal,,...

The Good Doctor 3 si prepara ad esplorare la vita sentimentale di Shaun dopo lo sconvolgente finale della seconda stagione : Negli Usa il secondo capitolo si è chiuso ieri sera e si pensa già a cosa ne sarà di The Good Doctor 3. I nuovi episodi della serie con Freddie Highmore sono già in lavorazione e presto si tornerà sul set per metterli insieme segnando un passo in avanti nella vita del protagonista e di tutti coloro che ci girano intorno. dopo essersi preso cura di Glassman in questo secondo capitolo, lo stesso David Shore ammette che non ci saranno altri ...

Anticipazioni Una Vita : Celia e Felipe si sposano per la seconda volta : Negli episodi della soap opera “Una Vita” che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese ci sarà un clamoroso colpo di scena che coinvolgerà due storici personaggi. Si tratta di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Celia Verdejo (Ines Aldea), che dopo essere tornati insieme decideranno di sposarsi nuovamente. L’avvocato e la commerciante di tinte per capelli diventeranno marito e moglie, ma a differenza delle altre coppie festeggeranno in ...