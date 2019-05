La salute orale nei malati di fibrosi cistica

fondazioneserono

(Di giovedì 9 maggio 2019) Un gruppo di esperti degli Stati Uniti ha eseguito uno studio pilota per valutare ladella bocca in bambini e in adolescenti con. I risultati hanno indicato un’elevata frequenza di problemi a carico dei denti e, in particolare, a carico dello smalto. Nelle persone consi eseguono procedure per migliorare la funzione delle vie aeree e si somministrano enzimi pancreatici e supplementi nutrizionali, compresi spuntini ad elevato contenuto di calorie. Inoltre, si eseguono frequenti terapie antibiotiche e procedure chirurgiche ed endoscopiche. In particolare a causa dell’elevato contenuto di zuccheri della dieta di questi, questi sono a elevato rischio di carie dei denti. Inoltre, a causa delle modificazioni indotte dallasulle ghiandole esocrine si altera la secrezione della saliva e la sua composizione, aumentando ...

DottFormenti : Nella bocca non solo carie, ma anche segni di malattie importanti - giuseppinacamp : C'è ancora tanto da fare nelle nostre professioni sanitarie, per aiutare il prossimo.. anche nel fine vita. - quotidianodirg : Giornata della prevenzione dei tumori del cavo orale: visite gratuite a Scicli -