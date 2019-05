La première di Lucifer 4 su Netflix svela la reazione di Chloe | Lauren German | “Vuole

optimaitalia

(Di giovedì 9 maggio 2019) Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sulladi4.Il primo episodio della quarta stagione disi apre con una ferita. Mentre punisce alcuni criminali che si sono introdotti nel suo appartamento, il Diavolo spiega che la detectiveè letteralmente fuggita dopo aver visto la sua vera natura. Unapiù che normale, come ci si aspettava da mesi. Da quel che sappiamo,ha successivamente intrapreso un viaggio madre/figlia con Trixie. Destinazione: Italia. Proprio a Roma, la detective Decker è alla ricerca di risposte sul passato del Diavolo.Perchéha reagito in quel modo?ha spiegato:"Realizzare la vera identità diè stato così traumatico per lei che finisce per andare a Roma per cercare di dare un senso a questo. Si trasforma in un lavoro da detective.", da donna di logica e scienza, ha bisogno di ...

