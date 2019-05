La polizia di Los Angeles ha arrestato un uomo in possesso di oltre mille armi da fuoco

Tolosa - uomo si barrica in un bar-tabacchi con 4 ostaggi e spara alla polizia . “Non è terrorismo - ma rapina finita male” : Asserragliato con quattro ostaggi all’interno di una rivendita di giornali e tabacchi dopo, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, un tentativo di rapina . Nel quartiere Blagnac di Tolosa , nel sud ovest della Francia, un uomo è da ore barrica to dentro al locale e ha anche spara to due volte contro le forze di polizia intervenute sul posto. Secondo Le Figaro, gli inquirenti non stanno vagliando la pista del terrorismo , bensì quella ...

Per la polizia locale di Roma il rogo nella discarica abusiva è doloso. Raggi : "Capitale sotto attacco" : Le fiamme altissime accompagnate da una densa colonna di fumo nero e l'odore acre che hanno reso irrespirabile per ore l'aria in quel quadrante della città. Notte di paura alla periferia est di Roma per un vasto incendio divampato nella tarda serata di ieri in una discarica a cielo aperto a ridosso di via Collatina Vecchia, all'altezza della stazione Palmiro Togliatti. I vigili del fuoco, intervenuti con 7 squadre, hanno lavorato fino al ...