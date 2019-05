La Marina soccorre 36 migranti | “imminente pericolo di vita”

ilfogliettone

(Di giovedì 9 maggio 2019) La nave dellamilitare italiana "Cigala Fulgosi" ha soccorso questa mattina una piccola imbarcazione "incontrata" a circa 75 chilometri dalla costa libica, con a bordo 36 persone sprovviste di salvagenti, di cui 2 donne e 8 bambini, "che imbarcava acqua e che quindi era in procinto di affondare e le persone a bordo erano in imminentedi vita".L'operazione di salvataggio, precisa in una nota la, è stata effettuata "in aderenza alle stringenti normative nazionali ed internazionali" e la nave Cigala Fulgosi "fa parte dell`operazione Mare Sicuro, insieme ad altre unità aeronavali della Difesa, missione assegnata dal Governo e dal Parlamento e finalizzata a proteggere gli interessi nazionali nel Mediterraneo centrale", per cui "sta conducendo attività di presenza, sorveglianza e deterrenza, anche in ragione all`attuale situazione di sicurezza presente in ...

