La Marina italiana salva 36 migranti E Salvini chiude i porti a militari e ong

La Marina militare italiana ha soccorso 36 migranti a circa 75 chilometri dalla costa libica : La Marina militare italiana ha soccorso oggi 36 migranti a circa 75 chilometri dalla costa libica. Il salvataggio è stato effettuato dal pattugliatore Cigale Fulgosi e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto di aver già ottenuto la disponibilità da

