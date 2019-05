optimaitalia

(Di giovedì 9 maggio 2019) Al Salone del Libro di Torino, ladipronuncia parole aspreil cantautore italiano, accusato di aver scritto una canzone che non rispecchia i sentimenti della famiglia.ha scritto una canzone suma la donna dichiara: «Non rispetta i nostri sentimenti, questo cantautore ha settant’anni. Potrebbein pensione». Le sue parole sono riferite a, che non cita in modo esplicito durante il suo attacco.Il ricercatore italiano è stato ucciso al Cairo nel 2016 e i suoi genitori sono stati ospiti della giornata inaugurale del Salone del Libro di Torino. Hanno incontrato i ragazzi delle scuole in una sala gremita, accennando anche alla canzone scritta per loro figlio da.Le parole della famiglia non vanno a tangere soloma anche giornalisti alla continua ricerca di scoop ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: La mamma di Giulio Regeni contro Roberto Vecchioni: “Potrebbe andare in pensione” - tombolino10 : RT @Corriere: La madre di Regeni contro Vecchioni: ‘Non doveva scrivere la canzone su Giulio’ - OptiMagazine : La mamma di Giulio Regeni contro Roberto Vecchioni: “Potrebbe andare in pensione” -