La Juventus ha deciso il futuro di Allegri

Juventus - Allegri : 'Si dice sempre che vado via - poi resto. Ho deciso di rimanere per iI sesto anno' : TORINO - Il faccia a faccia Agnelli - Allegri per il futuro non c'è ancora stato, ma le parole di Max alla vigilia del derby contro il Toro tradiscono una certa tranquillità che dovrebbe sfociare nel ...

JUVENTUS AJAX- Mancano ormai poche ore al calcio d'inizio della sfida di Champions tra Juventus e Ajax, match valido per il ritorno dei quarti di finale. Allegri potrebbe fare ancora a meno di Chiellini, fermo ai box per un piccolo problema al polpaccio. Le condizioni del difensore verranno valutate nel corso delle prossime ore, non […]

POGBA JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato e come riportato dai colleghi francesi di "Le Parisien", Paul Pogba avrebbe deciso di dire addio al Manchester United al termine della stagione: "Il francese lascerà lo United". Una scelta che il centrocampista sembrerebbe aver maturato in via definitiva e sarebbe pronto a portarla avanti […]

ISCO JUVENTUS – Nonostante l'addio di Solari al Real Madrid, con cui aveva avuto diversi screzi, non si placano le voci sul futuro di Isco. Nemmeno il ritorno sulla panchina dei castigliani di Zinedine Zidane ha messo a tacere tutte le indiscrezioni sul futuro del centrocampista. Leggi anche: Juventus-Milan streaming: dove vedere il match gratis Isco-Juventus, il retroscena Accostato con insistenza […]

NDOMBELE JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe deciso di mettere le mani su Ndombele in vista del prossimo futuro. Un affondo reale e concreto che Paratici potrebbe spingere già a patire dai prossimi mesi. Il centrocampista francese piace parecchio al direttore sportivo bianconero. Il Lione valuta il giocatore 70 […]

Ndombele-Juventus - Paratici ha deciso : pronto l’assalto - i dettagli : NDOMBELE JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su Ndombele, centrocampista francese attualmente in forza al Lione. Un giocatore totale, capace di interpretare al meglio sia il ruolo di mezz’ala, sia quello di play maker, all’occorrenza. Un mediano ideale sia per il 4-3-3, sia per il 4-4-2. 70 milioni la valutazione fatta dal […] L'articolo Ndombele-Juventus, Paratici ha deciso: pronto l’assalto, i dettagli ...

Alex Sandro SPINAZZOLA- Tutto pronto per il calcio d'inizio della sfida di campionato tra Juventus ed Empoli, sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. Allegri sembrerebbe esser pronto a confermare il solito 4-3-3, ma occhio ad alcune importanti novità. In porta potrebbe toccare a Perin, mentre in difesa Chiellini dovrebbe osservare un turno […]

RONALDO JUVENTUS- Cristiano Ronaldo verrà gestito in maniera totale da Massimiliano Allegri da qui fino alla fine della stagione. Una gestione centellinata al massimo rendimento in vista del prossimo doppio impegno in Champions League contro l'Ajax. Ronaldo potrebbe giocare contro l'Empoli, ma riposare nel turno infrasettimanale contro il Cagliari, match in programma martedì 2 aprile. […]

CHIESA JUVENTUS- Fabio Paratici si prepara a mettere le mani su Federico Chiesa. L'attaccante viola, come riportato nelle scorse settimane, rappresenta il primo obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima stagione. La Juventus avrebbe individuato nell'attaccante della Fiorentina il giusto rinforzo in vista della prossima stagione. Grinta, corsa, qualità nell'uno contro uno e grande […]