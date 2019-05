La Ferrari potrebbe mettere il veto a Wolff CEO F1

F1 - GP Azerbaijan 2019 : la pista di Baku potrebbe rilanciare la Ferrari . Ma la scelta prudente delle gomme fa pensare… : Terminate le festività legate alla Pasqua, è tempo per il circus della F1 di ritornare al lavoro in vista del Gran Premio dell’ Azerbaijan 2019 che si disputerà nel weekend sul circuito di Baku . Il quarto appuntamento del Mondiale vedrà le dieci scuderie battagliarsi su uno dei tracciati più recenti e più discussi dagli appassionati, dove nelle edizioni passate sono andati in scena stravolgimenti continui che hanno portato, a sorpresa, sul podio ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : rapporti tesi in casa Ferrari. Un nuovo ordine di scuderia pro-Vettel potrebbe indispettire Leclerc : Mattia Binotto, nuovo team principal della Ferrari, sperava in un avvio di campionato, e del proprio mandato, decisamente migliore e più tranquillo. La vettura non va e sta subendo “scoppole” notevoli dalla Mercedes, condite da problemi tecnici assortiti. Come se non bastasse, poi, il direttore tecnico della scuderia emiliana deve gestire il rapporto tra i suoi due piloti, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, un aspetto che sperava ...