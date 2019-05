optimaitalia

(Di giovedì 9 maggio 2019) Ladelappena uscì nel 1977 ebbe un successo straordinario, trainato dalla colonna sonora dei Bee Gees che schizzò immediatamente in vetta alle classifiche. Resta uno deimusicali col più alto incasso di sempre. Ma soprattutto, in virtù anche d’un titolo elettrizzante, indovinatissimo, divenne un dilagante fenomeno di costume, recepito come una specie di cronaca in presa diretta sulla gioventù dell'epoca, di cui rispecchiava stili di vita e aspirazioni, intercettando e ovviamente rilanciando la moda della disco music.A dirigerlo inizialmente doveva essereG. Avildsen, fresco del premio Oscar di Rocky, che lasciò per divergenze artistiche, così ilfinì nelle mani del giovaneBadham. Ma il progetto era soprattutto una creatura del suo produttore, l’impresario musicale Robert Stigwood, che era rimasto affascinato da un lungo articolo del New York ...

StefanoFedele : La febbre del sabato sera, stasera in tv il cult con John Travolta, un film che è molto più di un fenomeno di costu… - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'LA FEBBRE DEL SABATO SERA' giovedì 9 maggio 2019) Segui su: La… - lil_MeowoeM : Non so, magari è la febbre, ma oggi mi sento più sola del solito. Questa voglia di essere abbracciata, nonostante… -