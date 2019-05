La favola del dilettante che calcia come CR7 | contratto in serie A

Batte le punizioni (facendo gol) come Cristiano Ronaldo : la favola del giocatore dilettante che andrà in serie A : Lui si chiama Imad Bellhaj, è di Tortona e gioca nell’Audax Orione, in terza categoria. Nel video, una sua prodezza da un calcio di punizione, in cui si vede che misura i passi dal pallone e assume, dietro la sfera, la posizione a gambe aperte proprio come fa Cristiano Ronaldo. Al di là del gol, per Bellhaj c’è una storia che potrebbe essere a lieto fine: recentemente ha firmato un contratto di sei mesi con l’Atletico River ...

Casal Bruciato e la favola delle case regalate ai rom : Ancora una casa popolare assegnata a una famiglia rom, ancora una protesta dei residenti di una periferia dimenticata dallo Stato, ancora strumentalizzazioni di gruppi politici o pseudo tali, che nella confusione di propaganda e realtà fomentano rimostranze di piazza dai dubbi confini legali. A Roma la storia della guerra tra poveri si ripete in un loop che va avanti ormai da anni. Siamo a Casal Bruciato, periferia est della Capitale sorta tra ...

Champions League : la favola dell' Ajax continua - sconfitto il Thottenam : La vittoria dell' Ajax contro il Totthenam di ieri nella semifinale d' andata di Champions League, sono la conferma che i Lancieri di Amsterdam sono la vera e propria rivelazione di questa edizione della Champions League. I principali quotidiani olandesi, oggi celebrano i "ragazzi terribili" di Erik Ten Hag, e proprio il 49enne tecnico dell' Ajax viene celebrato da tutta la stampa europea. Un allenatore che si ispira alla filosofia di Pep ...

Coppa Italia - la favola dell'Atalanta continua : va in finale con la Lazio - Fiorentina ko : Il sogno continua. L'Atalanta supera per 2-1 la Fiorentina nella semifinale di ritorno e si qualifica per la finale della Coppa Italia per la quarta volta nella sua storia. Il 15 maggio i ragazzi di Gasperini affronteranno all'Olimpico la Lazio. All'Atleti Azzurri d'Italia decidono le reti di Ilicic

La favola del Chievo è finita : retrocessione dopo 11 stagioni - ma c’è qualcosa da cui ripartire… : Dalla stagione 2001, anno della prima storica promozione in Serie A, a ieri, quando la matematica ha condannato i clivensi alla Serie B: ripercorriamo la favola della squadra gialloblù, capace di scrivere pagine importanti del calcio italiano, prima di finire miseramente nella cadetteria. Una retrocessione annunciata, vista la penalizzazione di 3 punti per il caso plusvalenze e una squadra che non ha mai dato l’impressione di potersi ...

favola della domenica – I due giganti : C’erano una volta due fratelli giganti, di nome Nel e Ros, che avevano il compito di custodire una città. Si trattava di una città sperimentale in cui si promuovevano le arti, le lettere, le buone relazioni tra i cittadini e l’equa ripartizione delle risorse. Provenivano da terre lontane, situate oltre la Galassia Via Lattea.Erano gli unici superstiti di una popolazione molto avanzata estintasi per guerre nucleari tra pianeti. Si erano salvati ...

Serie B - ESCLUSIVO Binda - GdS - : "Lecce favola del campionato - gioca un calcio sublime" : A fare il punto sul campionato cadetto abbiamo contattato Nicola Binda , giornalista della 'Gazzetta dello Sport' che in ESCLUSIVA ha commentato la situazione delle diverse squadre. Ecco quanto ...

Presentata la XII edizione del Festival Como Città della Musica : Spettacoli e Luoghi da favola : ... e, con prevendite che hanno già sorpreso, arriveranno all'Arena del Teatro Sociale di Como giovedì 11 luglio , sempre in collaborazione con MyNina Spettacoli. la band dei Negrita A Seguire, ...

favola della domenica – L’albero magico : C’era una volta un albero magico. Era nato in un bosco dove le piante e i prati si alternavano con regolarità come se una fata avesse ideato e dipinto un quadro a suo piacimento.Vi dimoravano insetti, animali e creature eteree, tra cui le fate. L’albero ne era affascinato. Gioiva quando compivano una danza circondandolo con grazia oppure quando i folletti e gli elfi lo abbracciavano con calore. Non conosceva persone umane ma un giorno una ...

19 marzo Festa del Papà : una favola inedita per padri-bambini. Perchè il regalo più grande è restare con loro : Stamattina mia figlia mi ha consegnato il suo lavoretto fatto a scuola con scritto: "Amo il mio Papà perché dentro di lui c'è un bambino che è il mio migliore amico". Per questo ho deciso di ricambiare con un raccontino per adulti - bambini, di ogni età, ovunque essi si siano nascosti dentro di noi, l'ultima volta che è toccato a noi fare la conta...Continua a leggere

Barcellona - Messi da favola : lo stadio del Betis applaude : Tutti in piedi per Leo Messi , compresi i tifosi del Betis Siviglia . Nel Barcellona che sbanca il Benito Villamarín per 4-1 e piazza uno scatto che potrebbe risultare decisivo per la vittoria finale ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le pagelle delle mass start. Wierer e Windisch da favola - Vittozzi raddrizza la gara : Scolpite la giornata odierna nel libro della storia del Biathlon italiano: Dominik Windisch e Dorothea Wierer fanno risuonare l’inno di Mameli ai Mondiali nelle due mass start che chiudono la rassegna. Voti altissimi per tutti gli azzurri in gara oggi, andiamo a scoprire le ultime pagelle della kermesse iridata. LE pagelle delle mass START DEI Mondiali DI Biathlon Dominik Windisch, 10: un rimonta epica in condizioni da tregenda, quasi ...

Il calcio è dei tifosi : la favola del Blackpool e del cattivo Oyston - sconfitto dalla 'rivoluzione arancione' : ... ma soprattutto nei confronti di quel modello industriale che oggi sembra imprescindibile nel dorato mondo della Premier League. Un modello che però evidentemente sembra aver stancato il vecchio ...