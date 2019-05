La famiglia rom dal Papa a S Giovanni

Papa riceve famiglia rom di Casal Bruciato : Anche la famiglia rom di Casal Bruciato - il marito, la moglie e una figlioletta piccola in braccio - è arrivata nella basilica di San Giovanni in Laterano, invitata da Papa Francesco in occasione ...

Casal Bruciato - la famiglia rom : «Andiamo via - qui non possiamo vivere» Il Papa : «Soffro per voi - non è civiltà» : La famiglia di nomadi a cui il Comune aveva regolarmente assegnato una casa in via Sebastiano Satta, e contestata per giorno dai militanti di CasaPound, ha deciso

«Ci vogliono ammazzare - qui non possiamo restare» : la denuncia degli Omerovic - la famiglia rom di Casal Bruciato : Oggi gli Omerovic potrebbero partecipare all'incontro del Papa con il mondo Rom, ieri il vescovo ausiliare di Roma Est, Gianpiero Palmieri, ha visitato la famiglia bosniaca e li ha invitati. «È un ...

Raggi in visita alla famiglia rom assediata. "Schifosa - mafiosa - portali a casa tua" : Insultata e contestata. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata duramente contestata da alcune persone, aizzate dai militanti di casapound e Frartelli d'Italia, per essersi recata a portare ...

Casal Bruciato - la sindaca Raggi va a trovare la famiglia rom e viene insultata : “Mafiosa - schifosa. Portali a casa tua” : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è andata a trovare le 14 persone di origine rom assediate da ieri dagli abitanti del quartiere casal Bruciato fomentati dai movimenti di estrema destra. Al suo arrivo, è stata accolta dagli insulti e da frasi ingiuriose, mentre la polizia la scortava all’interno del palazzo. Video Facebook/Adriano Cedroni L'articolo casal Bruciato, la sindaca Raggi va a trovare la famiglia rom e viene insultata: ...