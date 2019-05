La droga? Salvini | “Meglio legalizzare la prostituzione | l’amore non fa male” 

**droga : Salvini - 'meglio legalizzare prostituzione'** : Montegranaro (Fm), 9 mag. (AdnKronos) - "La droga fa male, se bisogna legalizzare o liberalizzare qualcosa, parliamo invece della prostituzione, visto che far l'amore fa bene sempre e farlo in maniera protetta e controllata medicalmente e sanitariamente". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Mat

droga : Di Maio - 'non c'è bisogno di creare tensione - Salvini si preoccupi del contratto' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Però non c'è bisogno di creare nessuna tensione e (Salvini ndr) si preoccupi delle leggi che sono nel contratto di governo". Lo ha detto Luigi Di Maio a Palermo parlando della polemica sui negozi di cannabis che Salvini vuole chiudere. "Vediamo di vederci in questi gio

**droga : Di Maio - 'Salvini vuole chiudere negozi irregolari? Chiuda anche piazze spaccio'** : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "La lotta alla droga è come la pace nel mondo: la vogliamo tutti. Io non vedo perché si debbano creare tensioni nel governo per una cosa che noi sosteniamo. Il ministro Salvini vuole chiudere i negozi irregolari che vendono queste sostanze? Ben venga, perché se sono irr

Salvini : combattere droga per combattere mafia - Stato spacciatore non esiste : Pesaro – “Lotta alla droga e’ lotta alla mafia. Lo dico agli amici del M5s che spero ritirino la proposta di legge che prevede lo Stato spacciatore di droga”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Pesaro per un’iniziativa elettorale. Il capo del Viminale ha poi commentato l’operazione contro il clan dei Casamonica di oggi. “Un’operazione bellissima- conclude Salvini-. Anche ...

Salvini ora incassa la sconfitta e apre il fronte droga col M5S : Ha deciso di giocare la nuova partita un attimo dopo avere ingoiato il boccone amaro della defenestrazione di Armando Siri. Matteo Salvini individua nella lotta alla droga il terreno della rivincita. E parte a mille. «Sulla droga sono pronto a litigare con i Cinquestelle, non su un sottosegretario. Se c’è qualche parlamentare che vuole lo Stato spa...

Cannabis - Salvini : “Chiusi primi 3 negozi”. Di Maio : “Bene - ma faccia lotta a mafia”. E lui : “M5s ritiri proposta su droga libera” : “Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto”. In conferenza stampa a Pesaro Matteo Salvini spinge sull’acceleratore sulla nuova battaglia scelta dalla Lega in vista delle elezioni europee: “Ringrazio le forze dell’ordine e la magistratura perché è in corso la chiusura di tre Cannabis shop a ...

11 : 07 | droga - Salvini a Di Maio : M5s ritiri proposta cannabis libera : 09.05.2019 - "Combattere la Droga significa anche combattere la mafia come dimostrano gli arresti delle ultime ore contro il clan Casamonica". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a Luigi Di Maio e chiedendo che "il senatore dei 5 Stelle Mantero ritiri la proposta sulla Droga libera". "Non è nel contratto di governo - conclude il ministro dell'Interno - e non voglio lo Stato spacciatore".

Salvini : 'La droga è un'emergenza - non il fascismo'. Gruber : 'Le priorità le decide lei di giorno in giorno' : 'Capisce perché passare dieci minuti a parlare del fascismo che non c'è e del Salone del libro di Torino quando le emergenze nazionali sono le...

Battibecco Gruber-Salvini : “Mi aspettavo fiori e scuse”. Il ministro poi su M5s : “Pronto a rompere su lotta alla droga” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini, e la conduttrice Lilli Gruber. “Ieri ha detto che le toccava venire qui e non ne aveva voglia – esordisce la giornalista – e ne ha fatto una questione di simpatia. Mi aspettavo un mazzo di fiori e delle scuse“. “Ma io le voglio un sacco di bene“, risponde Salvini. “Perché allora – replica Gruber – dice ...

All'attacco su autonomia e drogaNuove stoccate di Di Maio a Salvini : Di Maio apre subito nuovi fronti con la Lega, dopo le reciproche dichiarazioni di "riappacificazione" fatte a conclusione del caso Siri. "Possiamo non essere d'accordo sull'autonomia scritta così. Abbiate pazienza: posso essere d'accordo che Lombardia e Veneto debbano avere l'autonomia perchè hanno votato con referendum, ma non per creare sanità serie A e sanità di Serie B o scuole di serie A e scuole di serie B" Segui su affaritaliani.it

Cannabis light - Salvini : «Chiuderò tutti i negozi». Il ministro Grillo : non vendono droga : «Chiuderò uno a uno tutti i negozi di Cannabis». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, che ha incontrato il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana con i rappresentanti...

Salvini e la lotta alla droga : 'Emergenza nazionale - chiuderemo i negozi di cannabis' : La droga diventata una emergenza nazionale, devastante soprattutto per i minori . Quindi adesso basta, utilizziamo le maniere forti . Lo ha detto il ministro dell Interno e vicepremier, Matteo ...

Grillo a Salvini : no droga a canapa shop : 20.13 "Non bisogna dare informazioni sbagliate:nei canapa shop non si vende droga". Così il ministro della Salute, Giulia Grillo a quello dell'Interno Salvini, che ha annunciato di voler chiudere i negozi di cannabis legale definendoli "luoghi di diseducazione di massa". "In Italia non c'è una liberalizzazione delle droghe, né pesanti né leggere -ha spiegato- ci sono negozi che vendono prodotti di canapa con concentrazioni Thc che non hanno ...