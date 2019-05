La costruzione del nemico

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) “Buonisti”, “aiutateli a casa loro”, “prima gli italiani”. Sono solo alcuni degli slogan tanto diffusi in questo periodo di cattiveria e machismo istituzionale. Slogan appunto che semplificano un mondo molto più complesso, fatto di vite, di persone e di grandi fragilità.Chi fa parte del Terzo settore non può non fare i conti con un clima che è decisamente peggiorato, portatore di qualsiasi sensibilità: religiosa, laica, tutti. La propaganda tanto cavalcata dalla compagine di governo, troppo spesso ci vede come bersaglio ma non per una critica di sistema o di merito ma solo come elemento utile alladi un.Ce la stanno facendo. Siamo ilper chi esalta la politica della forza, per chi preferisce attaccare i deboli per sentirsi forte. Una politica meschina. E le conseguenze iniziano a essere ...

Quirinale : #1maggio #Mattarella: La festa del Primo maggio è una festa della Repubblica e della Costituzione che indica nel la… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Siamo entrati nei tunnel in costruzione della #tav, o meglio del tav, della discordia. - toscananotizie : Si conclude con parere favorevole della @regionetoscana il procedimento di Via per la costruzione del bypass di Val… -