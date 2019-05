La classe media italiana che non c' è più | le regioni top e flop - InvestireOggi it

La classe media italiana paga il conto della crisi : perso il 10% del reddito : Per 12,2 milioni di contribuenti italiani – con un reddito da 15 a 26mila euro – la perdita è del 10,4% in dieci anni. Tra gli importi dichiarati nel 2008 e quelli del 2018 c’è un calo di 2.350 euro all’anno in termini reali, cioè a parità di potere d’acquisto. Soffrono anche i lavoratori più poveri...

[L'analisi] Crisi della classe media italiana : ecco quanti soldi ha perso in 10 anni : Lo scorso aprile un rapporto dell'Ocse intitolato Under Pressure: the Squeezed Middle Class ha certificato e denunciato il restringimento della classe media, la fascia della popolazione che più di ...

Gli stipendi calano - gli affitti crescono. Ecco perché la classe media perde colpi : È dal 1985 che la classe media occidentale perde colpi. Allora il reddito complessivo di questo segmento della popolazione era quattro volte quello dei più ricchi, oggi è meno di tre volte la ricchezza dell’1% della popolazione. Secondo l’ultimo rapporto dell’Ocse, tra le cause principali di questo fenomeno c’è la stagnazione dei salari e l’aumento del costo degli alloggi. Le conseguenze sociali dell’impoverimento della classe media relative ...

Costi in aumento e lavoro incerto : la classe media italiana secondo l'Ocse - InvestireOggi.it : secondo lo studio in oggetto la classe media si è indebolita molto negli ultimi anni mentre un tempo era considerata il punto nevralgico dell'economia, basti pensare che i redditi mediani sono ...

classe media in crisi : più piccola e povera : E il nostro Ministro dell'Economia sembra d'accordo: "Ridurre l'Irpef è un atto di giustizia necessario, soprattutto per i ceti medi che per anni hanno subito gli effetti di un fiscal drag".

OCSE - la classe media arranca : stritolata tra reddito in calo e lavoro incerto : C'era una volta la classe media. Sì, perchè sembra proprio che la " cara, vecchia e soprattutto fondamentale sotto il punto di vista economico " "middle class" negli anni si sia sempre più ...

Così l’Ocse ingigantisce il mito della classe media disagiata : Roma. Fra le tante narrazioni – o mitologie se preferite – che accompagnano il nostro discorso pubblico, quella sul declino del ceto medio è probabilmente la più suggestiva perché racchiude in un'immagine semplice e assai evocativa tutte le le altre: la crescita della diseguaglianza, la necessità di

Così l'Ocse ingigantisce il mito della classe media disagiata : La risposta risiede nella convinzione dell'istituto parigino che 'una classe media forte e prospera è fondamentale per qualsiasi economia di successo e per una società coesa. Il ceto medio sostiene i ...

Ocse : classe media bye bye - schiacciata da redditi e lavoro incerti : ... assicurare la disponibilità di alloggi a prezzi ragionevoli, aiutare le famiglie a pagare per l'educazione dei figli, fare formazione per adeguare il capitale umano ai cambiamenti del mondo ...

Ocse : in Italia classe media 'schiacciata' dai costi in aumento e dal lavoro incerto : Considerata 'il centro di gravità dell'economia', negli ultimi 30 anni la 'middle class' ha però visto indebolirsi la sua influenza economica. Nei Paesi avanzati i redditi mediani sono saliti un ...