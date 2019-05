Kim torna a sparare missili | SudCorea esprime “seria preoccupazione” Usa alla NordCorea

ilfogliettone

(Di giovedì 9 maggio 2019) La Corea del Nord ha lanciato duea corto raggio dbase di Sino-ri, nel Nord-Ovest del Paese. E' l'analisi effettuata finora dal Comando Congiuntono. "La Corea del Nord ha lanciato oggi due proiettili che si ritiene sianoa corto raggio dprovincia di Pyongan", scrivono i vertici militari di Seul. I due, lanciati a venti minuti di distanza l'uno dall'altro, avrebbero percorso una distanza di 420 e di 270 chilometri prima di terminare la corsa. I comandi militarini hanno infine precisato che e' ancora in corso "un'analisi dettagliata" del lancio. Il lancio e' avvenuto alle 16.30 (le 9.30 in Italia), in direzione est, e non e' chiaro dove possano essere atterrati i, anche se si pensa possano essere finiti nel Mare del Giappone.Sino-ri si trova circa 80 chilometri a nord-ovest della capitale, Pyongyang e in questa zona il regime ...

