Juventus | niente faccia a faccia Allegri-Agnelli | il futuro dell’allenatore bianconero

Niente Juventus per Conte - intesa vicina tra l’ex Chelsea e l’Inter : la svolta già nelle prossime ore : L’ex manager del Chelsea ha accettato l’offerta dell’Inter, intesa tra le parti raggiunta e svolta che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni Se le prime indiscrezioni avevano parlato di un Antonio Conte vicinissimo alla Juventus, le ultime novità sul futuro dell’allenatore pugliese sconfessano la prima tesi. Claudio Grassi/LaPresse Il futuro dell’ex Chelsea è sempre più tinto di nerazzurro, infatti ...

Juventus - niente derby per Emre Can : Allegri convoca Muratore [FOTO] : Nuovi infortuni in casa Juve: nel corso della rifinitura in vista del derby di stasera contro il Torino si è fermato Emre Can per noie muscolari. Attraverso i suoi canali social, la Juve riferisce che Allegri ha convocato al posto del centrocampista tedesco il giovane Simone Muratore. In basso il tweet. ULTIM’ORA | Simone Muratore è stato convocato per il derby di questa sera al posto di @Emrecan_, out per problemi ...

Inter-Juventus - dalle 20.30 La Diretta Niente Lautaro - Spalletti sceglie Icardi : Si gioca a San Siro alle ore 20.30 del sabato una delle partite più affascinanti del nostro campionato, la sfida tra Inter e Juventus; i nerazzurri, reduci dall'1-1 casalingo con la Roma, devono ...

Juventus - Dybala : 'Un giorno sei il migliore e quello dopo non vali niente' : In questa stagione uno dei giocatori più dibattuti in casa Juventus è stato Paulo Dybala. La Joya non ha reso al meglio e spesso il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Il talento e il valore di Paulo Dybala non è però in discussione visto che nelle sue quattro stagioni alla Juve sono state più le gioie che i dolori. Di certo non si conosce con esattezza il suo futuro anche se pochi giorni fa Fabio Paratici ha confermato che il ...

Nuova maglia Juventus - Mughini “apre” al cambiamento : niente più strisce : Giampiero Mughini ha commentato la Nuova maglia della Juventus in modo positivo, nonostante l’assenza delle tanto amate strisce “Il cambio della maglia della Juventus per la prossima stagione non mi commuove né positivamente, né negativamente. Che poi ci siano nostalgici assoluti è comprensibile ma io non sono uno di questi“. Così Giampiero Mughini, giornalista, scrittore, opinionista e grande tifoso della Juventus ...

Juventus-Torino - niente interferenza con la tagedia di Superga : ecco la nuova data del Derby della Mole : La Lega Serie A ha spostato il Derby Juventus-Torino a Venerdì 3 maggio alle 20:30. Non ci sarà dunque la temuta interferenza con l’omaggio alla memoria delle vittime della tragedia di Superga Il 4 maggio è una data marchiata a fuoco nella storia del Torino. Alle 17:03 di 70 anni fa, l’aereo che trasportava il ‘Grande Torino‘ si schiantò sulla parete del colle di Superga, in una vera e propria tragedia che commosse ...

Juventus-Ajax - Agnelli : «Non cambia niente - andiamo avanti con Allegri» : Così, in uno stadio che un anno fa lo vide rovesciare il mondo, e la Juve,, s'eclissa. Le stelle sono dall'altra parte: «De Jong è molto forte - aveva detto Andrea Pirlo - l'avevo anche consigliato ...

Serie A Juventus - niente Ajax per Perin : TORINO - Non ci sarà Perin in Juventus-Ajax di Champions , martedì sera all'Allianz Stadium. Il secondo portiere bianconero ha subito un trauma alla spalla destra, nell'allenamento di questa mattina ...

Prova tv Mandzukic : niente squalifica per il croato dopo Juventus Milan : Prova TV Mandzukic, il croato scagionato dopo Juve Milan – niente Prova tv per Mario Mandzukic. L’attaccante croato non è stato punito dal giudice sportivo per il “calcetto” rifilato a Alessio Romagnoli durante l’ultimo Juventus-Milan. Sospiro di sollievo in casa bianconera: Max Allegri non dovrà rinunciare al suo ariete, ancora a secco di gol nel […] L'articolo Prova tv Mandzukic: niente squalifica per il ...

Infortunati Juventus - niente allenamento : Chiellini ed Emre Can saltano l’Ajax : Infortunati Juventus- Brutte notizie in casa Juventus. L’ultima rifinitura alla Continassa ha confermato l’assenza di Chiellini ed Emre Can, i quali non si sono allenati con il resto della squadra. La loro presenza in vista del match di domani sera contro l’Ajax resta in fortissimo dubbio. Quasi certo e scontato il loro forfait, anche se […] More

Spalletti attacca Marocchi : 'Tu sei stato alla Juventus - non sai niente di spogliatoi' : Negli ultimi mesi uno dei casi più dibattuti è stato quello fra Mauro Icardi e l'Inter. Di riflesso in questa vicenda è rientrata anche la Juventus perché molti media hanno spiegato che il club bianconero in estate potrebbe farsi avanti con i nerazzurri per avere l'argentino. Ieri, Icardi è tornato in campo con la maglia dell'Inter e il suo allenatore Luciano Spalletti ha commentato alle varie emittenti TV la prestazione del suo ex capitano. Il ...

Milan - niente Juventus per Donnarumma e Paquetá : il comunicato ufficiale sulla natura e l’entità degli infortuni : infortuni Donnarumma-Paquetá: ecco il comunicato ufficiale del Milan sulle condizioni dei calciatori “AC Milan comunica che, a seguito degli infortuni subiti nella gara contro l’Udinese, i calciatori Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetá sono stati sottoposti in data odierna a esami strumentali. Gianluigi Donnarumma ha riportato una lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra. Un nuovo esame di controllo sarà ...

As : «Marcelo giura amore al Real Madrid - niente Juventus» : TORINO - Con Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid , la frattura con Marcelo sembrava ormai insanabile. Il brasiliano, in stagione, è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti di gioco in ...

Juventus - Cr7 muove l'azione : niente squalifica con l'Ajax - in Borsa il titolo sale : Non solo sposta le partite, come ricordano bene i tifosi dell'Atletico Madrid ai quali ha rifilato una tripletta che ha permesso alla Juventus di qualificarsi ai quarti di finale di Champions. Oggi, ...