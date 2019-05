Juventus | De Sciglio rassicura l' ambiente | «Concentrati sulla Roma»

Juventus - De Sciglio : 'Champions - c'è rammarico. Voci di mercato non ci condizionano' : Sulla partita contro i giallorossi "Resta comunque una gara importante sotto il punto di vista del prestigio - ha commentato De Sciglio in esclusiva a Sky Sport - dovremo scendere in campo con la ...

Juventus-Ajax diretta live – Le formazioni ufficiali : giocano Dybala e De Sciglio - recupera de Jong : JUVE-AJAX diretta live, LE formazioni ufficiali -Tutto pronto per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Juventus ed Ajax. Si parte dall’1-1 dell’andata con Neres che ha risposto all’iniziale vantaggio di Cristiano Ronaldo. Da una parte c’è la formazione bianconera, che viene dalla sconfitta ininfluente contro la Spal, che ha solo rimandato la festa per l’ottavo scudetto consecutivo della squadra di Allegri. ...

Juventus - la probabile formazione contro i rossoneri : De Sciglio nella difesa a tre : La Juventus, questo pomeriggio, sarà in campo all'Allianz Stadium per affrontare il Milan. I bianconeri sono a due vittorie dallo scudetto e per questo motivo quest'oggi cercheranno i tre punti. Massimiliano Allegri, però, farà un po' di turnover anche perché mercoledì ci sarà la sfida di Champions League contro l'Ajax. Il tecnico livornese farà rifiatare qualche titolarissimo proprio in ottica Champions, ma l'undici che sfiderà il Milan sarà ...

Infortunati Juventus : novità su CR7 - Cuadrado - Douglas Costa e De Sciglio : Infortunati Juventus- Massimiliano Allegri si prepara alla sfida di domani sera contro l'Empoli, ma dovrà fare a meno di Ronaldo, e degli Infortunati di lunga data come Cuadrado, Douglas Costa e De Sciglio. Prosegue sulla strada del pronto rientro Khedira, il quale potrebbe ritrovare un posto tra i convocati già in vista dei prossimi match

Juventus - la nota sugli infortunati : Cristiano Ronaldo - De Sciglio - Khedira e non solo : Juventus, i calciatori stanno rientrando alla spicciolata dalle gare con la Nazionale: personalizzato Barzagli, Cuadrado, Douglas Costa e Khedira “I bianconeri si preparano al ritorno in campo all’Allianz Stadium: sabato, alle 18, arriva l’Empoli. La squadra, rinfoltita dai rientri dei Nazionali, si è allenata questa mattina al JTC, ed è stata una sessione con tanto pallone. Possesso e partitella: questo il menu dell’allenamento di ...

Infortunati Juventus : Cuadrado - Emre Can - De Sciglio : la situazione : Infortunati Juventus- Giornata di controlli al JMedical per Emre Can, Cuadrado e De Sciglio. Il primo si è sottoposto ai soliti controlli di rito, mentre Cuadrado e De Sciglio proseguono il loro lavoro di recupero in vista del pronto ritorno in campo. Per quel che riguarda l'esterno colombiano, il suo rientro in campo sarà previsto