Juventus | Antonio Conte sarebbe sempre più vicino al ritorno sulla panchina bianconera

(Di giovedì 9 maggio 2019) Dopo la bruciante sconfitta in casa con l’Ajax e l’eliminazione dalla Champions League, in casaci si era affrettati a gettare la proverbiale acqua sul fuoco e a spegnere ogni possibile ipotesi di mancato rinnovo per l’allenatore Massimiliano Allegri: tutti apparentemente d’accordo, sogni europei svaniti ma cinque scudetti consecutivi e quattro Coppe Italia non potevano essere messe da parte, conferma garantita al 100%. E invece, nelle ultime ore, sta prendendopiù corpo la notizia di unquantomeno sorprendente: quello di, il tecnico della rinascitadopo Calciopoli. Se le notizie dovessero essere fermate, per Allegri si prospetterebbe un futuro francese alla guida del Psg. Il ruolo determinante di Pavel Nedved In base a quanto trapelato da un colloquio riservato avvenuto tra il presidente dellaAndrea Agnelli, il responsabile ...

FabrizioRomano : Il futuro di Antonio #Conte è ancora totalmente aperto. Dopo il no alla Roma annunciato dallo stesso allenatore, al… - FabrizioRomano : Antonio Conte non è vicino al ritorno alla Juventus in queste ore. Anzi, al momento la squadra più vicina a riporta… - Eurosport_IT : ?? AH! ?? Max #Allegri ?? PSG ???? Antonio #Conte ?? Juventus ???? #Calciomercato -