Juventus | Allegri-Agnelli | il momento della verità si avvicina

ALLEGRI LASCIA LA Juventus?/ Paratici smentisce l'addio - nessun incontro con Agnelli : Massimiliano ALLEGRI LASCIA la Juventus per volare al Paris Saint German, al suo posto dovrebbe tornare Antonio Conte inseguiro dall'Inter di Marotta.

Juventus : Allegri prossimo ad andare via dalla società - Conte favorito : La situazione tra la Juventus e l'allenatore Massimiliano Allegri si fa sempre più aspra. Il ct toscano è sempre più intenzionato a lasciare la panchina bianconera. Sono molte le testate giornalistiche che scommettono sul possibile addio di Allegri dalla Juve come La Repubblica e La Stampa, mentre altri ne escludono la possibilità come La Gazzetta dello Sport. In ogni caso, la situazione che si sta creando in casa Juve, già campione d'Italia per ...

Addio Allegri : la Juventus ha deciso - ora è davvero finita! : Addio Allegri- Come evidenziato da “Ilbianconero.com”, la Juventus avrebbe deciso di dire Addio a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Il summit dirigenziale tra Agnelli, Paratici e Nedved ha confermato la voglia di totale cambiamento con la decisione di dire Addio all’attuale tecnico aprendo le porte al possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina […] More

Calciomercato Juventus - Allegri scartato da Nedved : sarebbe vicino Conte : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il futuro della Juventus. Il prossimo allenatore del club bianconero, infatti, potrebbe essere Antonio Conte, sul quale resta comunque molto forte l'interesse dell'Inter di Beppe Marotta. La dirigenza bianconera ha effettuato una riunione operativa alla Continassa e avrebbe deciso di non proseguire più con Massimiliano Allegri. Dopo cinque anni con altrettanti Scudetti in bacheca e due finali ...

Roma-Juventus probabili formazioni : rivoluzione Allegri - Kean dal 1' : ROMA JUVENTUS probabili formazioni- La Juventus si prepara alla sfida di campionato contro la Roma, match apparentemente senza senso e motivazioni per i bianconeri, m che potrebbe regalare importanti indicazioni per alcuni tema tattici della prossima stagione. Allegri si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Szczensy, mentre Pinsoglio potrebbe giocare la prossima gara in […] More

Allegri pronto a salutare la Juventus - per lui c'è il Paris Saint Germain (Rumors) : Massimiliano Allegri e la Juventus sembrano due strade destinate a separarsi, l'addio è imminente dopo questa stagione, le sensazioni sono quelle di un ciclo concluso, che regge solo grazie alla vittoria del campionato, con una rosa tanto completa da ambire a qualcosa di più di un singolo trofeo, non contando la Supercoppa Italiana. Agnelli sembra essere convinto di lasciar partire il tecnico, su di lui è vigile l'occhio del Paris Saint Germain, ...

Juventus : Allegri verso l’addio - Conte e Inzaghi tra i possibili sostituti : Il divorzio è sempre più vicino, Allegri nei prossimi giorni potrebbe lasciare la Juventus. A spingere su questa ipotesi sono oggi La Repubblica e La Stampa, mentre i giornali di settore come La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport sono meno sicuri del divorzio anche se non escludono la possibilità. L’incontro di cui si parla da settimane ancora non c’è stato e questo fa capire come la situazione sia tesa, il tecnico è ...

Juventus - Massimiliano Allegri all'addio : non solo Antonio Conte - i nomi in lizza per la successione : Tutto come previsto, in verità, perché alle parole di Andrea Agnelli dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Ajax avevano creduto davvero in pochi: Massimiliano Allegri, quasi sicuramente, a breve non sarà più l'allenatore della Juventus. L'incontro in programma tra mister e presidente d

Allegri PSG - divorzio tra tecnico e Agnelli : la Juventus punta Guardiola e Pochettino : Allegri PSG: – Massimiliano Allegri è pronto a lasciare la panchina della Juventus alla fine del campionato, dopo cinque stagioni e cinque scudetti vinti. Lo riferiscono La Stampa e La Repubblica, che ipotizzano un clamoroso ritorno di Antonio Conte. Ma la situazione non è così fluida come sempre. Vediamo perché. -> LEGGI ANCHE: Pochettino-Guardiola, in […] L'articolo Allegri PSG, divorzio tra tecnico e Agnelli: la Juventus ...

La Juventus ha deciso il futuro di Allegri - : Nei minuti in cui l'Ajax, giustiziere della Juventus nei quarti di finale di Champions League , vedeva svanire il proprio sogno nel più beffardo dei modi, attraverso la rimonta del Tottenham da 0-2 a ...

Juventus - è rottura con Allegri. Conte potrebbe tornare - decide Agnelli : Torino - C'eravamo tanto amati. Dopo cinque stagioni, undici trofei, due finali Champions giocate e l'ultima bruciante eliminazione nella coppa maledetta nonostante l'ingaggio di Ronaldo, la Juventus ...

E’ quasi fatta : Antonio Conte alla Juventus - Allegri al Psg : Ci siamo. Antonio Conte torna alla Juventus. Una soluzione che solo un mese fa sembrava impossibile. Dopo il divorzio del

Allegri e la Juventus verso la rottura Conte resta vicino all'Inter : L'anno di contratto che resta tra la Juventus e Massimiliano Allegri basterà per discutere, da oggi, sull'accordo per la buona uscita ma non sarà sufficiente per garantirsi ancora un futuro, dopo un ...

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte? : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus, secondo quanto riportato da ...