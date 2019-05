Juve | si decide il futuro di Allegri LIVE

Juve - è rottura con Allegri. Conte potrebbe tornare - decide Agnelli : C'eravamo tanto amati. Dopo cinque stagioni, undici trofei, due finali Champions giocate e l'ultima bruciante eliminazione nella coppa maledetta nonostante l'ingaggio di Ronaldo, la Juventus e ...

Incontro Allegri-Agnelli : ecco quando si deciderà il futuro della Juve : Incontro ALLEGRI AGNELLI- Incontro con colloquio decisivo in vista della prossima stagione. Ci siamo: Agnelli si prepara ad incontrare Allegri per valutare attentamente il programma della prossima stagione. La sensazione è che il matrimonio dovrebbe continuare. Tuttavia tutto potrebbe dipendere dalle reali prese di posizioni, dai pensieri e dalle idee delle due rispettive parti. Non […] More

Juventus - Zaniolo confessa : 'Chi non ci andrebbe? Ma decide la Roma' : Nicolò Zaniolo è sicuramente un talento del calcio italiano. Ma, ultimamente, con l'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallo-rossa in sostituzione dell'esonerato Eusebio Di Francesco, sta vivendo un finale di stagione in calando. A ciò si aggiunga un fisiologico appannamento fisico e si hanno tutti gli ingredienti per capire come mai Zaniolo non sia più utilizzato come titolare fisso. Nello stesso tempo, questi fattori hanno fatto ...

Scudetto 2006 : oggi si decide sul ricorso Juve : A distanza di 13 anni dallo scandalo che sconvolse il calcio italiano, oggi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni è andato in scena l'ultimo atto su Calciopoli. Innanzi all'ultimo grado di giustizia sportiva, a sezioni unite, presieduto da Franco Frattini, l'avvocato della Juventus Luigi ...

Juve - per Pogba e Zaniolo è la Champions che decide : TORINO - La questione Champions League ricoprirà un ruolo importante per due obiettivi della Juventus , sia pure sotto aspetti differenti. Paul Pogba , innanzitutto. La stagione non è andata benissimo ...

Juve - sarebbe stato fissato in settimana il summit Agnelli-Allegri per decidere il futuro : La stagione non è ancora finita, ma alla Juventus che ha vinto l'ottavo scudetto consecutivo ed è stata eliminata ai quarti di Champions League per mano dell'Ajax, non resta che programmare il futuro. In primo luogo bisognerà stabilire con sicurezza se sarà ancora Massimiliano Allegri a sedere sulla panchina bianconera. A tal proposito in questa settimana dovrebbe esserci un summit tra il tecnico e la dirigenza e solo allora si avrà un responso ...

Corriere dello Sport : fra Allegri e la Juventus il futuro si decide in 10 giorni : La disfatta europea ha evidentemente lasciato degli strascichi non solo fra i tifosi juventini ma anche fra la dirigenza, delusa dal fatto che quest'anno, come forse non mai, pareva davvero esserci l'occasione di arrivare fino in fondo nella massima competizione europea. Nonostante però la sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, nel post partita il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha riconosciuto i meriti dei ...

Buffon - si decide il futuro : studia da dirigente e la Juve lo aspetta - anche subito : Le porte della Juve per Gigi Buffon sono sempre aperte, ma fra qualche mese potrebbero spalancarsi. C'è pronto un ruolo in società e ora tocca al portiere decidere quando tornare a Torino, una scelta ...

Champions - Ten Hag : "Juve favorita - ma noi sappiamo giocare bene. De Jong? Decide lui" : Se abbiamo già vinto al Bernabeu, perché non possiamo rifarlo allo Juventus Stadium ? In fondo è questa la domanda che accompagna come un lento e continuo refrain la discesa dei Lancieri a Torino. E ...

LIVE Ajax-Juventus 1-1 - Champions League in DIRETTA : si decide tutto al ritorno - Cristiano Ronaldo ripreso da Neres : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ajax-Juventus, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. Alla Johan Cruijif Arena di Amsterdam andrà in scena una partita pirotecnica che si preannuncia altamente avvincente e spettacolare, in palio un pezzo della qualificazione alle semifinali della competizione europea più importante: le due squadre si daranno battaglia per la vittoria e per presentarsi con più chance al match ...

Juventus - Cancelo : 'Cristiano Ronaldo sarà convocato per la Champions poi deciderà Allegri' : Stamattina, la Juventus si è allenata nel suo centro sportivo per preparare la partita di mercoledì contro l'Ajax. I bianconeri viaggiano spediti verso il match di Champions League e soprattutto sono in arrivo notizie sempre più confortanti dall'infermeria. Infatti, Cristiano Ronaldo, oggi, si è allenato in gran parte con i suoi compagni e perciò sarà convocato per la partita contro l'Ajax. Oltre a CR7, Massimiliano Allegri ritroverà anche ...

