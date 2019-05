Italiano condannato a Dubai | la Farnesina | E' stato graziato | Era in carcere

21 : 10 | Italiano condannato negli Emirati - la Farnesina : "E' stato graziato" : 09.05.2019 - E' stato graziato e rientrerà nei prossimi giorni in Italia Massimo Sacco, l'imprenditore Italiano condannato a 27 anni e detenuto negli Emirati Arabi Uniti per un presunto traffico di stupefacenti. Lo hanno confermato fonti della Farnesina , precisando che la grazia è stata concessa dall'emiro Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.

Perù - prete Italiano condannato per stupro verso un 13enne : don Marco Mambretti è latitante : Un tribunale peruviano ha condannato un prete italiano, Marco Francesco Mambretti, a 9 mesi di carcere per aver violentato un ragazzino di 13 anni con un lieve ritardo mentale. Prima della sentenza, il parroco ha inviato un video ad un televisione in cui dichiara la propria innocenza. “E’ una persecuzione contro la Chiesa cattolica”, afferma il sacerdote. Don Marco, che non era presente in tribunale al momento della lettura della condanna, ...