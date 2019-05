Intervista – Red Canzian : «Mia Martini un giorno mi disse : “Ti lascio - perché ho paura di star male se mi innamoro troppo di te» : La chiacchierata con Red Canzian, lo storico bassista e voce dei Pooh, parte in maniera genuina da un bicchiere di vino rosso: «Sai, sono un veneto Doc e la cultura del buon vino fa parte della mia storia» – dice sorridendo ed esibendo un evidente orgoglio campanilistico. Cantautore, polistrumentista e produttore discografico dopo lo scioglimento del gruppo musicale tra i più longevi al mondo, Red di soddisfazioni se ne è tolte tante, a ...

Intervista a Nils Naujoks - Direttore del Red Bull Racing Esports Team : Ci sono già stati diversi esempi in cui i piloti del mondo virtuale potevano unirsi e fondersi facilmente con i veri piloti. Sebastian Job dal nostro Red Bull Racing Esports Team per esempio, ha ...

Stormind Games anticipa : “Remothered 2 sarà più lungo del primo” - Intervista : Più lungo e più pauroso. Remothered: Going Porcelain, la seconda fatica dei siciliani di Stormind Games, partirà da qui per costruire un'esperienza che possa superare in toto quella del capostipite, Tormented Fathers. Il gioco d'orrore, valso a Stormind il premio di "miglior gioco italiano" ai recenti Italian Video Game Awards, non uscirà prima del 2020, ma Antonio Cannata, amministratore delegato dello studio, ha anticipato a Eurogamer.it ...

Rocco Siffredi reagisce male all'Intervista di Cicciolina : 'Mi fa tristezza' : FUNWEEK.IT - Filippo Roma de Le Iene ha intervistato Cicciolina in merito al taglio dei vitalizi dopo il quale l'ex attrice a luce rosse ha messo all'asta anche i vestiti usati sul set:...

Gilberto Neirotti dI Masterchef 8 a Blogo : "Non sono arrogante - ma credo nelle mie capacità" | Video Intervista : Non ce ne voglia la vincitrice Valeria Raciti, ma non c'è dubbio che l'ottava edizione di Masterchef Italia, conclusasi lo scorso 4 aprile con la messa in onda della finale su SkyUno, sia stata televisivamente dominata da Gilberto Neirotti. Masterchef, e se vincesse Gilberto? Se Gilberto vincesse Masterchef 2019, andrebbero rivisti molti discorsi sul rispetto, l'umiltà e la capacità di ...

Palermo - troupe de Le Iene aggredita dal fidanzato di una ragazza Intervistata : operatore in ospedale : Ismaele La Vardera e l'autore e operatore Massimo Cappello de sono stati aggrediti la notte scorsa a dal fidanzato di una ragazza che era stata intervistata per un servizio sulla morte di Aldo Naro, ...

Uomini e Donne Magazine - Intervista al padre di Teresa : 'Mi sono ricreduto su Andrea' : Alessandro, il padre di Teresa Langella, ha rilasciato un'intervista al settimanale "Uomini e Donne Magazine", in cui ha spiegato dettagliatamente cosa pensa del ritorno di fiamma tra sua figlia e Andrea. L'uomo ha riconosciuto che inizialmente non si fidava del modello veneto ma, col passare del tempo, le cose sono decisamente migliorate, al punto da poter affermare adesso: "Ho avuto modo di ricredermi nei confronti di Andrea". Le parole del ...

“Il corpo faccia quello che vuole. Io sono la mente”. L’Intervista di Paolo Giordano a Rita Levi Montalcini dal primo numero di Wired : Questo articolo è comparso originariamente nel numero uno di Wired Italia, a marzo 2009, ed è il primo di una serie di 10 articoli storici della rivista, che vi riproponiamo per celebrare i nostri 10 anni. 0.Ebri* Ebri sta per European brain research institute (Ebri). La brochure della fondazione riporta il testo a fronte in inglese e un bel ritratto di Rita Levi-Montalcini in seconda pagina: una mano nascosta dietro la nuca e niente orecchini. ...