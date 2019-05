Internazionali d' Italia | Camila Giorgi rinuncia | infortunio al polso Seppi fuori un

Internazionali d’Italia – Forfait di John Isner - Albot accede al main draw : Seppi al momento primo degli esclusi : Il tennista americano non parteciperà al torneo romano, al suo posto entra in tabellone il moldavo Albot Lo statunitense John Isner, numero 10 del ranking mondiale, si è cancellato dagli Internazionali BNL d’Italia per l’infortunio al piede rimediato nella finale del Masters 1000 di Miami: al suo posto entra nel main draw il moldavo Radu Albot. L’azzurro Andreas Seppi è al momento fuori un posto dal main draw del torneo ...

Internazionali d’Italia - Camila Giorgi dà forfait : Strycova entra in tabellone : Camila Giorgi non parteciperà agli Internazionali d’Italia a causa di un problema al polso destro: i dettagli L’azzurra Camila Giorgi, numero 34 del ranking mondiale, ha rinunciato a partecipare agli Internazionali BNL d’Italia a causa di un infortunio al polso destro. La 27enne marchigiana non gioca un match ufficiale oramai da due mesi. Al posto dell’azzurra nel main draw entra la ceca Barbora Strycova. ...

Tennis : Camila Giorgi non sarà a Roma. L’azzurra si cancella dagli Internazionali d’Italia : Ennesimo forfait di Camila Giorgi: la marchigiana si è infatti cancellata dall’entry list degli Internazionali d’Italia, dove avrebbe fatto la propria comparsa da numero 1 del nostro Paese. L’azzurra, che da tempo è alle prese con un problema ad un polso che l’ha costretta a saltare anche la Fed Cup in Russia e il WTA Premier Mandatory di Madrid, era l’unica nostra giocatrice ammessa direttamente in tabellone al ...

Internazionali d’Italia - continua il sogno di Elisabetta Cocciaretto : la giovane azzurra accede al main draw : “E’ l’emozione più bella della mia vita” – dice la giovane tennista di Porto San Giorgio che, al Foro Italico, giocherà nel tabellone principale di un torneo WTA. Quella di oggi è sicuramente una giornata indimenticabile per Elisabetta Cocciaretto che è entrata nel main draw degli Internazionali BNL d’Italia 2019. Elisabetta stamani ha infatti vinto la semifinale delle pre-qualificazioni degli IBI 19, conquistando una wild card che le ...

Internazionali d'Italia 2019 - Berrettini a Sky : 'Sogno di vincere a Roma e Wimbledon' : Proprio la convinzione nei propri mezzi ha spinto Berrettini a confidare a Sky Sport i propri desideri sportivi: " vincere Roma sarebbe il sogno più grande insieme al trionfo di Wimbledon : sono i ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Andrea Basso in finale nelle pre-qualificazioni - Jacopo Berrettini nel tabellone cadetto : Grande sfida per un posto in finale nelle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis tra Andrea Basso e Jacopo Berrettini, che si danno battaglia per circa due ore con il primo che ha la meglio per 7-5 7-6 (4) in un incontro davvero tirato, che poteva anche finire diversamente. Nel primo set Basso per diverse volte si porta avanti di un break e si fa poi riprendere dall’avversario, prima dello strappo decisivo che ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : la storia del torneo - numeri - statistiche e curiosità : La prima edizione degli Internazionali d’Italia, sia maschili che femminili, è stata giocata nel 1930 sui campi in terra rossa del Tennis Club Milano di via Arimondi della città meneghina. Fu voluta e organizzata dal conte Alberto Bonacossa, appassionato e magnate dello sport a tutto tondo. il torneo maschile rimase per cinque edizioni a Milano poi, per volere del fascismo, nel 1935 si trasferì al Foro Italico, dove da allora è sempre rimasto, ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini accedono al main draw : Vanno ad Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini le due wild card per il tabellone principale del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis: questo l’esito delle semifinali delle pre-qualificazioni, che di fatto si sono concluse oggi, dato che giocare l’atto finale è superfluo. Elisabetta Cocciaretto, che aveva eliminato la numero uno Martina Trevisan, oggi ha avuto la meglio su Lucrezia Stefanini, ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : le favorite. Simona Halep a caccia del primo titolo al Foro Italico dopo due finali perse : Mancano ancora tre giorni al sorteggio del tabellone principale del singolare donne del WTA Premier Mandatory di Roma, versione femminile degli Internazionali d’Italia del Foro Italico, ma già dall’entry list si preannuncia un torneo assolutamente stellare. Saranno tutte presenti le prime 27 tenniste del mondo, la prima a mancare sarà la russa tre volte vincitrice al Foro Maria Sharapova, alle prese con un problema alla spalla già operata a fine ...

Musetti-Sinner - pre-qualificazioni Internazionali d’Italia Roma 2019 : programma - orari - tv e streaming : Sono i due talenti del tennis italiano e domani si affronteranno sul Pietrangeli per un posto in finale nel torneo delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia: a Roma, il secondo match a partire dalle ore 10.45 opporrà Lorenzo Musetti a Jannik Sinner. La sfida potrebbe anche valere un posto nel main draw nel caso in cui Andreas Seppi acceda direttamente al tabellone principale senza l’utilizzo di una wild card. Al momento ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Lorenzo Musetti e Jannik Sinner accedono alle semifinali delle pre-qualificazioni - bene Paolini e Cocciaretto : Sui campi del Foro Italico di Roma si è tenuta la quarta giornata delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis (giovedì 9 maggio la conclusione). Nella giornata odierna i due talentuosi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno fatto vedere tutto il loro talento sul rosso capitolino, regolando rispettivamente Riccardo Balzerani (6-2 6-0) ed Enrico Dalla Valle (6-2 6-4). Due incontri nei quali il tennis di alto profilo dei due ...

Internazionali d’Italia – Federer smorza gli entusiasmi : “Roma? Solo un’opzione - sono concentrato su Madrid e Parigi” : Roger Federer smorza gli entusiasmi dei fan italiani in merito alla sua partecipazione agli Internazionali d’Italia: giocare a Roma non è una priorità per il tennista svizzero Roger Federer giocherà a Roma sì o no? È questa la domanda che tutti gli appassionati di tennis italiani si stanno ponendo in queste settimane. Il tennista svizzero ha deciso di tornare a giocare sulla terra rossa dopo diversi anni d’assenza e risulta ...

Tennis - Roger Federer : “La partecipazione agli Internazionali d’Italia 2019 è un’opzione. Dipende da come andrà a Madrid” : Senza se e senza ma è lo svizzero Roger Federer l’osservato speciale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Lo svizzero, attuale n.3 del mondo, fa il suo ritorno sulla terra rossa dopo tre stagioni e comincia dal torneo iberico il proprio percorso che vorrà portarlo al Roland Garros (26 maggio-9 giugno). L’elvetico giocherà quest’oggi, non prima delle 20.00, contro il francese Richard Gasquet (n.39 del mondo) e si aspetta un ...