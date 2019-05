Internazionali BNL d’Italia | tutti i big al via della 76esima edizione

oasport

(Di giovedì 9 maggio 2019) Sale l’attesa a Roma e nello sport italiano per l’2019 degliBNL d’Italia che si terranno dal 12 al 19 maggio. Ai nastri di partenza ci sarannoi più forti tennisti al mondo, pronti a lottare sulla terra rossa del Foro Italico per la conquista del secondo Masters 1000stagione sulla terra. Novak Djokovic, Rafa Nadal, ma anche Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev e il nostro Fabio Fognini. È un’entry-list extra lusso quella che impreziosirà l’numero 76 del più importante appuntamento tennistico italiano. Basti pensare che dei primi sedici giocatori al mondo mancheranno per infortunio solo il numero 7 Kevin Anderson e il numero 16 Milos Raonic. Due i favoriti d’obbligovigilia: Novak Djokovic e Rafa Nadal. Il serbo è tornato a guidare la classifica Atp alla fine dello scorso anno dopo un periodo ...

