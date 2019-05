Influenza maggio 2019 | sintomi con o senza febbre e come curarla

termometropolitico

(Di giovedì 9 maggio 2019)con o, stranala neve che cade nello stesso mese. Ma effettivamente la neve è caduta in più parti d’Italia, e così, allo stesso tempo, in molti sono stati costretti a letto per colpa dell’. Colpa dello sbalzo di temperature e del tempo certamente più autunnale che primaverile. A inizio aprile la stagionele è infatti terminata, con 8,1 milioni di italiani a letto a partire dall’inizio del periodole (80 mila unità si sono registrate nelle ultime settimane di aprile). Va comunque precisato che l’dinon è certamente paragonabile a quella della stagione fredda. Nonostante le differenze con l’invernale, tuttavia, anche l’della mezza stagione colpisce di più i soggetti a rischio, ovvero bambini e anziani.: quali ...

chiccapan : Fino ai santi fiorentini, non pigliare i panni fini! ...perché poi ti ritrovi a letto con l’influenza, a Maggio. ???? - biebvsbeer : Bella l’influenza a Maggio - pamelabric : Raffreddore, febbre, dolori alle ossa, mal di testa e debolezza.. Solo a me mi prende l influenza a maggio????????? — malata -