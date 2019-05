Infertilità maschile come finestra sulla salute

Infertilità maschile : cause e rimedi che non ti aspetti : La fertilità maschile e la salute degli spermatozoi si misura a letto, ma anche a tavola. No, non assumendo strane posizioni sul tavolo della cucina, ma proprio partendo da ciò che c'è nel piatto. Lo rivela una ricerca apparsa su Human Reproduction Update: oltre a regolari e periodiche visite di controllo (sì, non sono appannaggio solo delle donne!), una dieta sana è uno dei pilastri della prevenzione dell’Infertilità maschile. Considerato che ...

Arriva un'APP per smartphone per svelare l'Infertilità maschile : ... promosso da Sia e Lams, appena conclusosi a Pescara - l'infertilità maschile è in costante aumento, interessando nel mondo oltre 45 milioni di coppie, fino ad essere oggi responsabile di almeno il ...

Per svelare l'Infertilità maschile arriva una APP per smartphone : ... promosso da Sia e Lams, appena conclusosi a Pescara - l'infertilità maschile è in costante aumento, interessando nel mondo oltre 45 milioni di coppie, fino ad essere oggi responsabile di almeno il ...

Infertilità maschile - l’app che la rivela in modo facile e segreto : Grazie ad una app è possibile individuare i segnali di Infertilità maschile effettuando un primo screening diagnostico semplice e totalmente riservato. In commercio ci sono già diversi modelli di questo tipo, a partire dall’app YO, sviluppata dall’azienda israeliana Medical Electronic System (MES) di Cesarea. Questo tipo di test comprende l’utilizzo dello smartphone e di un kit per le analisi e richiede meno di 30 minuti. Nei risultati finali è ...